Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генконсульство России не получало обращений из-за отравления в Аланье - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/genkonsulstvo-873052802.html
Генконсульство России не получало обращений из-за отравления в Аланье
Генконсульство России не получало обращений из-за отравления в Аланье - 04.09.2026, ПРАЙМ
Генконсульство России не получало обращений из-за отравления в Аланье
Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с якобы массовым отравлением постояльцев гостиницы в Аланье, сообщили РИА Новости дипломаты. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T19:02+0300
2026-09-04T19:02+0300
туризм
бизнес
россия
анталья
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873052802.jpg?1788537757
СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с якобы массовым отравлением постояльцев гостиницы в Аланье, сообщили РИА Новости дипломаты. Telegram-канал SHOT ранее сообщил о якобы массовом отравлении гостей отеля Armas Green Fugla в Аланье. В гостинице ранее сообщили РИА Новости, что утверждения не соответствуют действительности. В мэрии Аланьи также заявили агентству, что информация не подтверждается, в мэрию и полицию не поступало никаких уведомлений, жалоб или официальных заявлений. "Обращений в Генеральное консульство по данному вопросу не поступало. Представитель упомянутого отеля в ходе телефонного разговора не подтвердил указанную в СМИ информацию", - сообщили дипломаты. В этой связи генконсульством направлены соответствующие сведения в управление культуры и туризма Антальи. При необходимости в подобных ситуациях дипломаты рекомендуют обращаться в страховые компании и к туроператорам, с которыми у туристов заключены договоры, а также в генконсульство России. "Со своей стороны российские дипломаты продолжат держать данную ситуацию на контроле", - подчеркнули в генконсульстве.
анталья
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, анталья
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Анталья
19:02 04.09.2026
 
Генконсульство России не получало обращений из-за отравления в Аланье

Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений из-за якобы отравления гостей отеля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с якобы массовым отравлением постояльцев гостиницы в Аланье, сообщили РИА Новости дипломаты.
Telegram-канал SHOT ранее сообщил о якобы массовом отравлении гостей отеля Armas Green Fugla в Аланье. В гостинице ранее сообщили РИА Новости, что утверждения не соответствуют действительности. В мэрии Аланьи также заявили агентству, что информация не подтверждается, в мэрию и полицию не поступало никаких уведомлений, жалоб или официальных заявлений.
"Обращений в Генеральное консульство по данному вопросу не поступало. Представитель упомянутого отеля в ходе телефонного разговора не подтвердил указанную в СМИ информацию", - сообщили дипломаты.
В этой связи генконсульством направлены соответствующие сведения в управление культуры и туризма Антальи.
При необходимости в подобных ситуациях дипломаты рекомендуют обращаться в страховые компании и к туроператорам, с которыми у туристов заключены договоры, а также в генконсульство России.
"Со своей стороны российские дипломаты продолжат держать данную ситуацию на контроле", - подчеркнули в генконсульстве.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАнталья
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала