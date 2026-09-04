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Генконсульство России не получало обращений из-за отравления в Аланье

Генконсульство России не получало обращений из-за отравления в Аланье - 04.09.2026, ПРАЙМ

Генконсульство России не получало обращений из-за отравления в Аланье

Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с якобы массовым отравлением постояльцев гостиницы в Аланье, сообщили РИА Новости дипломаты. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T19:02+0300

2026-09-04T19:02+0300

2026-09-04T19:02+0300

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СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с якобы массовым отравлением постояльцев гостиницы в Аланье, сообщили РИА Новости дипломаты. Telegram-канал SHOT ранее сообщил о якобы массовом отравлении гостей отеля Armas Green Fugla в Аланье. В гостинице ранее сообщили РИА Новости, что утверждения не соответствуют действительности. В мэрии Аланьи также заявили агентству, что информация не подтверждается, в мэрию и полицию не поступало никаких уведомлений, жалоб или официальных заявлений. "Обращений в Генеральное консульство по данному вопросу не поступало. Представитель упомянутого отеля в ходе телефонного разговора не подтвердил указанную в СМИ информацию", - сообщили дипломаты. В этой связи генконсульством направлены соответствующие сведения в управление культуры и туризма Антальи. При необходимости в подобных ситуациях дипломаты рекомендуют обращаться в страховые компании и к туроператорам, с которыми у туристов заключены договоры, а также в генконсульство России. "Со своей стороны российские дипломаты продолжат держать данную ситуацию на контроле", - подчеркнули в генконсульстве.

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туризм, бизнес, россия, анталья