https://1prime.ru/20260904/genkonsulstvo-873052802.html
Генконсульство России не получало обращений из-за отравления в Аланье
Генконсульство России не получало обращений из-за отравления в Аланье - 04.09.2026, ПРАЙМ
Генконсульство России не получало обращений из-за отравления в Аланье
Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с якобы массовым отравлением постояльцев гостиницы в Аланье, сообщили РИА Новости дипломаты. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T19:02+0300
2026-09-04T19:02+0300
2026-09-04T19:02+0300
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анталья
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СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с якобы массовым отравлением постояльцев гостиницы в Аланье, сообщили РИА Новости дипломаты.
Telegram-канал SHOT ранее сообщил о якобы массовом отравлении гостей отеля Armas Green Fugla в Аланье. В гостинице ранее сообщили РИА Новости, что утверждения не соответствуют действительности. В мэрии Аланьи также заявили агентству, что информация не подтверждается, в мэрию и полицию не поступало никаких уведомлений, жалоб или официальных заявлений.
"Обращений в Генеральное консульство по данному вопросу не поступало. Представитель упомянутого отеля в ходе телефонного разговора не подтвердил указанную в СМИ информацию", - сообщили дипломаты.
В этой связи генконсульством направлены соответствующие сведения в управление культуры и туризма Антальи.
При необходимости в подобных ситуациях дипломаты рекомендуют обращаться в страховые компании и к туроператорам, с которыми у туристов заключены договоры, а также в генконсульство России.
"Со своей стороны российские дипломаты продолжат держать данную ситуацию на контроле", - подчеркнули в генконсульстве.
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туризм, бизнес, россия, анталья
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Анталья
Генконсульство России не получало обращений из-за отравления в Аланье
Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений из-за якобы отравления гостей отеля
СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений в связи с якобы массовым отравлением постояльцев гостиницы в Аланье, сообщили РИА Новости дипломаты.
Telegram-канал SHOT ранее сообщил о якобы массовом отравлении гостей отеля Armas Green Fugla в Аланье. В гостинице ранее сообщили РИА Новости, что утверждения не соответствуют действительности. В мэрии Аланьи также заявили агентству, что информация не подтверждается, в мэрию и полицию не поступало никаких уведомлений, жалоб или официальных заявлений.
"Обращений в Генеральное консульство по данному вопросу не поступало. Представитель упомянутого отеля в ходе телефонного разговора не подтвердил указанную в СМИ информацию", - сообщили дипломаты.
В этой связи генконсульством направлены соответствующие сведения в управление культуры и туризма Антальи.
При необходимости в подобных ситуациях дипломаты рекомендуют обращаться в страховые компании и к туроператорам, с которыми у туристов заключены договоры, а также в генконсульство России.
"Со своей стороны российские дипломаты продолжат держать данную ситуацию на контроле", - подчеркнули в генконсульстве.