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Глава СО ЕЭС оценил перспективы развития майнинга на Дальнем Востоке

Глава СО ЕЭС оценил перспективы развития майнинга на Дальнем Востоке - 04.09.2026, ПРАЙМ

Глава СО ЕЭС оценил перспективы развития майнинга на Дальнем Востоке

Строить новые мощности для развития майнинга на Дальнем Востоке нецелесообразно, поскольку регион и так активно наращивает генерацию под уже реализующиеся... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:06+0300

2026-09-04T11:06+0300

2026-09-04T11:06+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Строить новые мощности для развития майнинга на Дальнем Востоке нецелесообразно, поскольку регион и так активно наращивает генерацию под уже реализующиеся инвестиционные проекты, такое мнение высказал РИА Новости глава Системного оператора единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Поскольку на Дальнем Востоке сейчас реализуется большое количество инвестиционных проектов, под это мы, чтобы не допустить дефицитов, строим очень много и модернизируем генерации… Видится нецелесообразным развивать майнинг, потому что строить новые мощности за счет других потребителей для развития майнинга не очень целесообразно", - ответил он на вопрос, в каких регионах Дальнего Востока есть возможность развивать майнинг и за счет чего. По словам Опадчего, майнинг подразумевает наличие избытка мощности, где можно подзагрузить существующую инфраструктуру: "Это потребует дополнительных инвестиций в генерацию и в сети, которые неоправданные". Он отметил, что это было бы допустимо при том условии, что майнеры платили по цене новой генерации, однако при стоимости в 18-20 рублей нет экономического смысла для майнинга. "Если появится новый потребитель в виде майнинга, соответственно, под него нужно будет построить какую-то дополнительную генерацию", - уточнил Опадчий. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, дальний восток, владивосток, вэф