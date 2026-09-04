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Глава СО ЕЭС рассказал о важных проектах для Дальнего Востока

Глава СО ЕЭС рассказал о важных проектах для Дальнего Востока - 04.09.2026, ПРАЙМ

Глава СО ЕЭС рассказал о важных проектах для Дальнего Востока

Для обеспечения Дальнего Востока достаточным объемом энергомощностей важен целый комплекс проектов - от модернизации тепловых станций "Русгидро" до... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:10+0300

2026-09-04T12:10+0300

2026-09-04T12:10+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Для обеспечения Дальнего Востока достаточным объемом энергомощностей важен целый комплекс проектов - от модернизации тепловых станций "Русгидро" до строительства Приморской атомной электростанции (АЭС) и развития возобновляемой энергетики, рассказал РИА Новости глава Системного оператора единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Все важны. Сложно выбирать, потому что идет крупная программа модернизации станций "Русгидро"… Крайне важный проект - по атомной станции Приморской, потому что у нас под это решение завязано, в том числе продление работы старых станций", - ответил он на вопрос о наиболее важных проектах для обеспечения Дальнего Востока достаточным объемом энергомощности. По словам главы СО ЕЭС, старые станции не очень эффективные, а их техническое состояние оценивается как не очень хорошее. Тем не менее, он отметил, что они будут поддерживаться в работе ровно до момента, когда появятся атомные станции: "Возобновляемая энергетика сюда приходит". Опадчий уточнил, что атомная энергетика хороша тем, что быстро строится, и является дешевой относительно других новых мощностей. "Все это в совокупности позволяет нам не допустить дефицита, поскольку экономика развивается, спрос растет, и все эти решения важны, чтобы ни в какой момент у нас дефицита не было", - подчеркнул он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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