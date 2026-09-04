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Глава СО ЕЭС рассказал о важных проектах для Дальнего Востока
Глава СО ЕЭС рассказал о важных проектах для Дальнего Востока - 04.09.2026, ПРАЙМ
Глава СО ЕЭС рассказал о важных проектах для Дальнего Востока
Для обеспечения Дальнего Востока достаточным объемом энергомощностей важен целый комплекс проектов - от модернизации тепловых станций "Русгидро" до... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:10+0300
2026-09-04T12:10+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Для обеспечения Дальнего Востока достаточным объемом энергомощностей важен целый комплекс проектов - от модернизации тепловых станций "Русгидро" до строительства Приморской атомной электростанции (АЭС) и развития возобновляемой энергетики, рассказал РИА Новости глава Системного оператора единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Все важны. Сложно выбирать, потому что идет крупная программа модернизации станций "Русгидро"… Крайне важный проект - по атомной станции Приморской, потому что у нас под это решение завязано, в том числе продление работы старых станций", - ответил он на вопрос о наиболее важных проектах для обеспечения Дальнего Востока достаточным объемом энергомощности.
По словам главы СО ЕЭС, старые станции не очень эффективные, а их техническое состояние оценивается как не очень хорошее. Тем не менее, он отметил, что они будут поддерживаться в работе ровно до момента, когда появятся атомные станции: "Возобновляемая энергетика сюда приходит".
Опадчий уточнил, что атомная энергетика хороша тем, что быстро строится, и является дешевой относительно других новых мощностей.
"Все это в совокупности позволяет нам не допустить дефицита, поскольку экономика развивается, спрос растет, и все эти решения важны, чтобы ни в какой момент у нас дефицита не было", - подчеркнул он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, дальний восток, владивосток, русгидро, вэф
РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Русгидро, ВЭФ
Глава СО ЕЭС рассказал о важных проектах для Дальнего Востока
Глава СО ЕЭС Опадчий: для Дальнего Востока важен целый комплекс проектов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Для обеспечения Дальнего Востока достаточным объемом энергомощностей важен целый комплекс проектов - от модернизации тепловых станций "Русгидро" до строительства Приморской атомной электростанции (АЭС) и развития возобновляемой энергетики, рассказал РИА Новости глава Системного оператора единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Все важны. Сложно выбирать, потому что идет крупная программа модернизации станций "Русгидро"… Крайне важный проект - по атомной станции Приморской, потому что у нас под это решение завязано, в том числе продление работы старых станций", - ответил он на вопрос о наиболее важных проектах для обеспечения Дальнего Востока достаточным объемом энергомощности.
По словам главы СО ЕЭС, старые станции не очень эффективные, а их техническое состояние оценивается как не очень хорошее. Тем не менее, он отметил, что они будут поддерживаться в работе ровно до момента, когда появятся атомные станции: "Возобновляемая энергетика сюда приходит".
Опадчий уточнил, что атомная энергетика хороша тем, что быстро строится, и является дешевой относительно других новых мощностей.
"Все это в совокупности позволяет нам не допустить дефицита, поскольку экономика развивается, спрос растет, и все эти решения важны, чтобы ни в какой момент у нас дефицита не было", - подчеркнул он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.