Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава СО ЕЭС рассказал о важных проектах для Дальнего Востока - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/glava-873030003.html
Глава СО ЕЭС рассказал о важных проектах для Дальнего Востока
Глава СО ЕЭС рассказал о важных проектах для Дальнего Востока - 04.09.2026, ПРАЙМ
Глава СО ЕЭС рассказал о важных проектах для Дальнего Востока
Для обеспечения Дальнего Востока достаточным объемом энергомощностей важен целый комплекс проектов - от модернизации тепловых станций "Русгидро" до... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:10+0300
2026-09-04T12:10+0300
россия
дальний восток
владивосток
русгидро
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873030003.jpg?1788513044
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Для обеспечения Дальнего Востока достаточным объемом энергомощностей важен целый комплекс проектов - от модернизации тепловых станций "Русгидро" до строительства Приморской атомной электростанции (АЭС) и развития возобновляемой энергетики, рассказал РИА Новости глава Системного оператора единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Все важны. Сложно выбирать, потому что идет крупная программа модернизации станций "Русгидро"… Крайне важный проект - по атомной станции Приморской, потому что у нас под это решение завязано, в том числе продление работы старых станций", - ответил он на вопрос о наиболее важных проектах для обеспечения Дальнего Востока достаточным объемом энергомощности. По словам главы СО ЕЭС, старые станции не очень эффективные, а их техническое состояние оценивается как не очень хорошее. Тем не менее, он отметил, что они будут поддерживаться в работе ровно до момента, когда появятся атомные станции: "Возобновляемая энергетика сюда приходит". Опадчий уточнил, что атомная энергетика хороша тем, что быстро строится, и является дешевой относительно других новых мощностей. "Все это в совокупности позволяет нам не допустить дефицита, поскольку экономика развивается, спрос растет, и все эти решения важны, чтобы ни в какой момент у нас дефицита не было", - подчеркнул он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дальний восток, владивосток, русгидро, вэф
РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Русгидро, ВЭФ
12:10 04.09.2026
 
Глава СО ЕЭС рассказал о важных проектах для Дальнего Востока

Глава СО ЕЭС Опадчий: для Дальнего Востока важен целый комплекс проектов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Для обеспечения Дальнего Востока достаточным объемом энергомощностей важен целый комплекс проектов - от модернизации тепловых станций "Русгидро" до строительства Приморской атомной электростанции (АЭС) и развития возобновляемой энергетики, рассказал РИА Новости глава Системного оператора единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Все важны. Сложно выбирать, потому что идет крупная программа модернизации станций "Русгидро"… Крайне важный проект - по атомной станции Приморской, потому что у нас под это решение завязано, в том числе продление работы старых станций", - ответил он на вопрос о наиболее важных проектах для обеспечения Дальнего Востока достаточным объемом энергомощности.
По словам главы СО ЕЭС, старые станции не очень эффективные, а их техническое состояние оценивается как не очень хорошее. Тем не менее, он отметил, что они будут поддерживаться в работе ровно до момента, когда появятся атомные станции: "Возобновляемая энергетика сюда приходит".
Опадчий уточнил, что атомная энергетика хороша тем, что быстро строится, и является дешевой относительно других новых мощностей.
"Все это в совокупности позволяет нам не допустить дефицита, поскольку экономика развивается, спрос растет, и все эти решения важны, чтобы ни в какой момент у нас дефицита не было", - подчеркнул он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯДальний ВостокВладивостокРусгидроВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала