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Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с начала спецоперации
Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с начала спецоперации - 04.09.2026, ПРАЙМ
Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с начала спецоперации
Государственный внешний долг Украины увеличился в более чем 4,5 раза с начала специальной военной операции РФ, подсчитало РИА Новости на основе статистических... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T03:15+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Государственный внешний долг Украины увеличился в более чем 4,5 раза с начала специальной военной операции РФ, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных украинского министерства финансов.
По состоянию на 31 июля 2026 года государственный внешний долг Украины составил 7 497,5 миллиарда гривен (167,76 миллиарда долларов), говорится в информационной справке украинского министерства финансов.
По данным ведомства, по итогам января 2022 года внешний государственный долг страны составлял 1 634,82 миллиарда гривен. Из последнего отчета минфина Украины следует, что к концу июля 2026 года долг вырос в 4,58 раза.
При этом внешняя задолженность Украины на данный момент составляет 78,3% от общей суммы госдолга. В феврале 2022 года она составляла лишь 59,5%.
Ранее РИА Новости сообщало, что по итогам июля 2026 года госдолг Украины обновил исторический максимум. При этом после распада СССР его правоопреемником стала Россия, принявшая на себя все обязательства по долгам. Внешний долг Украины по состоянию на 1991 год был нулевым.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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россия, мировая экономика, украина, запад
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Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с начала спецоперации
Минфин Украины: внешний долг страны вырос в 4,5 раза с начала спецоперации
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Государственный внешний долг Украины увеличился в более чем 4,5 раза с начала специальной военной операции РФ, подсчитало РИА Новости на основе статистических данных украинского министерства финансов.
По состоянию на 31 июля 2026 года государственный внешний долг Украины составил 7 497,5 миллиарда гривен (167,76 миллиарда долларов), говорится в информационной справке украинского министерства финансов.
По данным ведомства, по итогам января 2022 года внешний государственный долг страны составлял 1 634,82 миллиарда гривен. Из последнего отчета минфина Украины следует, что к концу июля 2026 года долг вырос в 4,58 раза.
При этом внешняя задолженность Украины на данный момент составляет 78,3% от общей суммы госдолга. В феврале 2022 года она составляла лишь 59,5%.
Ранее РИА Новости сообщало, что по итогам июля 2026 года госдолг Украины обновил исторический максимум. При этом после распада СССР его правоопреемником стала Россия, принявшая на себя все обязательства по долгам. Внешний долг Украины по состоянию на 1991 год был нулевым.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.