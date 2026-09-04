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В Госдуме предложили продлить упрощенный порядок размещения павильонов
В Госдуме предложили продлить упрощенный порядок размещения павильонов - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили продлить упрощенный порядок размещения павильонов
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили продлить упрощенный порядок размещения павильонов и дать преференции социальным предпринимателям. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:19+0300
2026-09-04T12:19+0300
2026-09-04T12:19+0300
бизнес
россия
антон алиханов
госдума
минпромторг
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили продлить упрощенный порядок размещения павильонов и дать преференции социальным предпринимателям.
Соответствующее обращение направлено на имя главы Минпромторга РФ Антона Алиханова.
"Просим Вас, уважаемый Антон Андреевич, дать поручение: рассмотреть возможность установления особого порядка продления договоров на размещение нестационарных торговых объектов для социальных предприятий; направить в субъекты РФ рекомендации о смягчении требований в сфере торговли в отношении социальных предприятий", - сказано в документе.
Депутаты также попросили обобщить практику применения упрощенного порядка в части реализации субъектами РФ особенностей разрешительных режимов в сфере торговли и рассмотреть возможность продления предельного срока действия особого порядка продления договоров на размещение нестационарных торговых объектов (после 31 декабря 2026 г.) для малого и среднего бизнеса.
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бизнес, россия, антон алиханов, госдума, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Госдума, Минпромторг
В Госдуме предложили продлить упрощенный порядок размещения павильонов
Депутаты от "Новых людей" предложили продлить упрощенный порядок размещения павильонов
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили продлить упрощенный порядок размещения павильонов и дать преференции социальным предпринимателям.
Соответствующее обращение направлено на имя главы Минпромторга РФ Антона Алиханова.
"Просим Вас, уважаемый Антон Андреевич, дать поручение: рассмотреть возможность установления особого порядка продления договоров на размещение нестационарных торговых объектов для социальных предприятий; направить в субъекты РФ рекомендации о смягчении требований в сфере торговли в отношении социальных предприятий", - сказано в документе.
Депутаты также попросили обобщить практику применения упрощенного порядка в части реализации субъектами РФ особенностей разрешительных режимов в сфере торговли и рассмотреть возможность продления предельного срока действия особого порядка продления договоров на размещение нестационарных торговых объектов (после 31 декабря 2026 г.) для малого и среднего бизнеса.