https://1prime.ru/20260904/gosduma-873030613.html

В Госдуме предложили продлить упрощенный порядок размещения павильонов

В Госдуме предложили продлить упрощенный порядок размещения павильонов - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили продлить упрощенный порядок размещения павильонов

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили продлить упрощенный порядок размещения павильонов и дать преференции социальным предпринимателям. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:19+0300

2026-09-04T12:19+0300

2026-09-04T12:19+0300

бизнес

россия

антон алиханов

госдума

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873030613.jpg?1788513598

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили продлить упрощенный порядок размещения павильонов и дать преференции социальным предпринимателям. Соответствующее обращение направлено на имя главы Минпромторга РФ Антона Алиханова. "Просим Вас, уважаемый Антон Андреевич, дать поручение: рассмотреть возможность установления особого порядка продления договоров на размещение нестационарных торговых объектов для социальных предприятий; направить в субъекты РФ рекомендации о смягчении требований в сфере торговли в отношении социальных предприятий", - сказано в документе. Депутаты также попросили обобщить практику применения упрощенного порядка в части реализации субъектами РФ особенностей разрешительных режимов в сфере торговли и рассмотреть возможность продления предельного срока действия особого порядка продления договоров на размещение нестационарных торговых объектов (после 31 декабря 2026 г.) для малого и среднего бизнеса.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, антон алиханов, госдума, минпромторг