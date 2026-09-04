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Ориентация Британии на Брюссель создает проблемы для торговли, заявил Грир
Ориентация Британии на Брюссель создает проблемы для торговли, заявил Грир - 04.09.2026, ПРАЙМ
Ориентация Британии на Брюссель создает проблемы для торговли, заявил Грир
Ориентация Великобритании на Брюссель вместо Вашингтона создает проблемы для расширения торгового соглашения, заявил торгпред США Джеймисон Грир. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:40+0300
2026-09-04T08:40+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ориентация Великобритании на Брюссель вместо Вашингтона создает проблемы для расширения торгового соглашения, заявил торгпред США Джеймисон Грир.
"Так мы это интерпретируем… на основе моих разговоров с Великобританией. Я говорю: "Эй, вы свободны от Евросоюза. Почему бы вам… не принять товары, произведенные по американским стандартам, сельхозпродукцию, произведенную по американским стандартам?". А они отвечают: "Нам нужно подождать и посмотреть, что скажет ЕС", - сказал Грир в интервью газете Financial Times.
На вопрос о том, использует ли Великобритания свободу, предоставленную ей Brexit, Грир ответил: "Нет, не использует".
Как отмечает издание, претензии американского торгпреда прозвучали после того, как новый премьер-министр Великобритании Энди Бернхем заявил о намерении сблизиться с Брюсселем. В среду премьер заявил парламенту, что Brexit нанес ущерб британской экономике.
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мировая экономика, великобритания, брюссель, вашингтон, ес, financial times
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Брюссель, ВАШИНГТОН, ЕС, Financial Times
Ориентация Британии на Брюссель создает проблемы для торговли, заявил Грир
Грир: ориентация Британии на Брюссель создает проблемы для расширения торгового соглашения
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ориентация Великобритании на Брюссель вместо Вашингтона создает проблемы для расширения торгового соглашения, заявил торгпред США Джеймисон Грир.
"Так мы это интерпретируем… на основе моих разговоров с Великобританией. Я говорю: "Эй, вы свободны от Евросоюза. Почему бы вам… не принять товары, произведенные по американским стандартам, сельхозпродукцию, произведенную по американским стандартам?". А они отвечают: "Нам нужно подождать и посмотреть, что скажет ЕС", - сказал Грир в интервью газете Financial Times.
На вопрос о том, использует ли Великобритания свободу, предоставленную ей Brexit, Грир ответил: "Нет, не использует".
Как отмечает издание, претензии американского торгпреда прозвучали после того, как новый премьер-министр Великобритании Энди Бернхем заявил о намерении сблизиться с Брюсселем. В среду премьер заявил парламенту, что Brexit нанес ущерб британской экономике.