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Ориентация Британии на Брюссель создает проблемы для торговли, заявил Грир

Ориентация Британии на Брюссель создает проблемы для торговли, заявил Грир - 04.09.2026, ПРАЙМ

Ориентация Британии на Брюссель создает проблемы для торговли, заявил Грир

Ориентация Великобритании на Брюссель вместо Вашингтона создает проблемы для расширения торгового соглашения, заявил торгпред США Джеймисон Грир. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T08:40+0300

2026-09-04T08:40+0300

2026-09-04T08:40+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ориентация Великобритании на Брюссель вместо Вашингтона создает проблемы для расширения торгового соглашения, заявил торгпред США Джеймисон Грир. "Так мы это интерпретируем… на основе моих разговоров с Великобританией. Я говорю: "Эй, вы свободны от Евросоюза. Почему бы вам… не принять товары, произведенные по американским стандартам, сельхозпродукцию, произведенную по американским стандартам?". А они отвечают: "Нам нужно подождать и посмотреть, что скажет ЕС", - сказал Грир в интервью газете Financial Times. На вопрос о том, использует ли Великобритания свободу, предоставленную ей Brexit, Грир ответил: "Нет, не использует". Как отмечает издание, претензии американского торгпреда прозвучали после того, как новый премьер-министр Великобритании Энди Бернхем заявил о намерении сблизиться с Брюсселем. В среду премьер заявил парламенту, что Brexit нанес ущерб британской экономике.

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мировая экономика, великобритания, брюссель, вашингтон, ес, financial times