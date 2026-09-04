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Хабаровский губернатор предложил создать трансграничный речной круиз

Хабаровский губернатор предложил создать трансграничный речной круиз - 04.09.2026, ПРАЙМ

Хабаровский губернатор предложил создать трансграничный речной круиз

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на II Российско-Китайском форуме предложил китайским партнерам создать трансграничный речной круиз вокруг острова... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T10:47+0300

2026-09-04T10:47+0300

2026-09-04T10:47+0300

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ХАБАРОВСК, 4 сен — ПРАЙМ. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на II Российско-Китайском форуме предложил китайским партнерам создать трансграничный речной круиз вокруг острова Большой Уссурийский с организацией стоянок для яхт на российском и китайском берегах. В пятницу в Хабаровске проходит пленарное заседание "Россия и Китай: стратегическое партнерство на благо народов". "Мы предлагаем китайским партнерам запустить трансграничный речной круиз на яхтах вокруг острова Большого Уссурийского, организовывая яхтенные стоянки на российском и китайском берегах. У нас есть инвесторы по этому вопросу", - сказал Демешин. Второй Российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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бизнес, россия, хабаровск, хабаровский край, китай