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Хабаровский губернатор предложил создать трансграничный речной круиз
Хабаровский губернатор предложил создать трансграничный речной круиз - 04.09.2026, ПРАЙМ
Хабаровский губернатор предложил создать трансграничный речной круиз
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на II Российско-Китайском форуме предложил китайским партнерам создать трансграничный речной круиз вокруг острова... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:47+0300
2026-09-04T10:47+0300
2026-09-04T10:47+0300
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ХАБАРОВСК, 4 сен — ПРАЙМ. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на II Российско-Китайском форуме предложил китайским партнерам создать трансграничный речной круиз вокруг острова Большой Уссурийский с организацией стоянок для яхт на российском и китайском берегах.
В пятницу в Хабаровске проходит пленарное заседание "Россия и Китай: стратегическое партнерство на благо народов".
"Мы предлагаем китайским партнерам запустить трансграничный речной круиз на яхтах вокруг острова Большого Уссурийского, организовывая яхтенные стоянки на российском и китайском берегах. У нас есть инвесторы по этому вопросу", - сказал Демешин.
Второй Российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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Хабаровский губернатор предложил создать трансграничный речной круиз
Демешин предложил создать трансграничный речной круиз вокруг острова Большой Уссурийский
ХАБАРОВСК, 4 сен — ПРАЙМ. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на II Российско-Китайском форуме предложил китайским партнерам создать трансграничный речной круиз вокруг острова Большой Уссурийский с организацией стоянок для яхт на российском и китайском берегах.
В пятницу в Хабаровске проходит пленарное заседание "Россия и Китай: стратегическое партнерство на благо народов".
"Мы предлагаем китайским партнерам запустить трансграничный речной круиз на яхтах вокруг острова Большого Уссурийского, организовывая яхтенные стоянки на российском и китайском берегах. У нас есть инвесторы по этому вопросу", - сказал Демешин.
Второй Российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.