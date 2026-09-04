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Не пьянства ради: воры вывезли 800 бочек пива на £205 тыс из депо

Не пьянства ради: воры вывезли 800 бочек пива на £205 тыс из депо - 04.09.2026, ПРАЙМ

Не пьянства ради: воры вывезли 800 бочек пива на £205 тыс из депо

В английском графстве Чешир произошла необычная кража, которая привлекла внимание не только местной полиции, но и любителей известного ирландского стаута... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:36+0300

2026-09-04T14:36+0300

2026-09-04T14:48+0300

бизнес

мировая экономика

the guardian

diageo

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. В английском графстве Чешир произошла необычная кража, которая привлекла внимание не только местной полиции, но и любителей известного ирландского стаута. Неизвестные злоумышленники проникли на складское депо в промышленной зоне Ранкорна и похитили более 70 000 пинт пива Guinness. Как сообщает полиция Чешира со ссылкой на издание The Guardian, инцидент случился в понедельник вечером, и сейчас правоохранители ведут активный поиск преступников.По данным следствия, кража была тщательно спланирована и осуществлена в два этапа. Первый грузовик появился на территории депо на Астон Лейн примерно в 19:45. Водитель оперативно прицепил к своему тягачу прицеп, в котором находилось около 800 бочек с пивом, и уже в 19:55 покинул территорию, взяв курс на мост Mersey Gateway. Второй автомобиль прибыл на то же место в 21:12 и также подсоединился к другому трейлеру с бочками. Отъезд второго грузовика зафиксирован в 21:30 — он направился в сторону перекрестка Рейнхилл и Уоткинсон Уэй.Украденное пиво оценивается примерно в 115 тысяч фунтов стерлингов. Однако, если учесть стоимость двух похищенных прицепов, общая сумма ущерба возрастает до 205 тысяч фунтов. Как отметил детектив-сержант Гэри МакКлэтчи, ведущий расследование, известный рекламный слоган "Guinness полезен для вас" справедлив лишь тогда, когда напиток приобретен законным путем и оплачен. Полиция настроена решительно и заявляет, что будет добиваться полного возврата всех похищенных ценностей.В настоящее время установлены некоторые приметы возможных преступников. За рулем первого грузовика находился мужчина с короткой темной бородой, одетый в шапку-бини. Второй водитель, предположительно, носил кепку. Похищенные трейлеры имеют ярко выраженные опознавательные признаки: они белого цвета, трехосные, с тентовым верхом, на бортах и задних дверях нанесены логотипы логистической компании GXO, а в верхнем левом углу задних дверей видны уникальные идентификационные номера DL736 и DL542.Украденные бочки с пивом предназначались для поставок в пабы. Компания Diageo, владеющая брендом Guinness, располагает упаковочным складом на той же промышленной территории Уайтхауса на Астон Лейн. Полиция призывает всех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, а также водителей, проезжавших в районе инцидента в указанное время, проверить записи своих видеорегистраторов и сообщить любые детали, которые могут помочь следствию. Расследование продолжается.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, the guardian, diageo