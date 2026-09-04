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Иена переиграла инвесторов: рынок разворачивает курс - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Иена переиграла инвесторов: рынок разворачивает курс
Иена переиграла инвесторов: рынок разворачивает курс - 04.09.2026, ПРАЙМ
Иена переиграла инвесторов: рынок разворачивает курс
Японская иена готовится к недельному росту примерно на 2% к доллару — лучшему показателю с момента совместной интервенции США и Японии в июле. Многолетний тренд | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T17:10+0300
2026-09-04T17:10+0300
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МОСКВА, 4 сент — ПРАЙМ. Японская иена готовится к недельному росту примерно на 2% к доллару — лучшему показателю с момента совместной интервенции США и Японии в июле. Многолетний тренд ослабления валюты, похоже, разворачивается, пишет Reuters. Инвесторы, годами игравшие на понижение, пересматривают стратегию на фоне ожидания повышения ставки Банком Японии и давления США."Рыночная психология вокруг иены, похоже, меняется. Инвесторы всё более неохотно активно продают иену, особенно с учётом перспективы повышения ставки Банком Японии в сентябре", — заявил управляющий портфелем Eastspring Investments Ронг Рен Го.Рынки оценивают вероятность повышения ключевой ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов до 1,25% в сентябре в 97% (против 52% месяц назад). Данные Citigroup показывают, что позиционирование по иене сменилось с медвежьего на бычье с начала августа. Аналитики JPMorgan допускают, что при полном закрытии коротких позиций курс доллара к иене может упасть до 142–146.Дополнительное давление на иену ослабляет и Федеральная резервная система США: мягкие сигналы главы ФРС Кристофера Уоллера снизили ожидания повышения ставок в США. Это сокращает разницу в процентных ставках, которая долгое время была главным драйвером слабости иены. Кроме того, японские инвесторы начали активно возвращать капитал на родину, что создает дополнительный спрос на национальную валюту. JPMorgan оценивает накопленные короткие позиции по иене примерно в 17 триллионов иен (109 миллиардов долларов).
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рынок, сша, reuters, citigroup, япония, мировая экономика
Рынок, США, Reuters, Citigroup, ЯПОНИЯ, Мировая экономика
17:10 04.09.2026
 
Иена переиграла инвесторов: рынок разворачивает курс

Reuters: инвесторы массово закрывают шорты, рынки ждут повышения ставки Банком Японии

© Investing.com Иена
Иена
© Investing.com
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МОСКВА, 4 сент — ПРАЙМ. Японская иена готовится к недельному росту примерно на 2% к доллару — лучшему показателю с момента совместной интервенции США и Японии в июле. Многолетний тренд ослабления валюты, похоже, разворачивается, пишет Reuters. Инвесторы, годами игравшие на понижение, пересматривают стратегию на фоне ожидания повышения ставки Банком Японии и давления США.
"Рыночная психология вокруг иены, похоже, меняется. Инвесторы всё более неохотно активно продают иену, особенно с учётом перспективы повышения ставки Банком Японии в сентябре", — заявил управляющий портфелем Eastspring Investments Ронг Рен Го.
Рынки оценивают вероятность повышения ключевой ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов до 1,25% в сентябре в 97% (против 52% месяц назад). Данные Citigroup показывают, что позиционирование по иене сменилось с медвежьего на бычье с начала августа. Аналитики JPMorgan допускают, что при полном закрытии коротких позиций курс доллара к иене может упасть до 142–146.
Дополнительное давление на иену ослабляет и Федеральная резервная система США: мягкие сигналы главы ФРС Кристофера Уоллера снизили ожидания повышения ставок в США. Это сокращает разницу в процентных ставках, которая долгое время была главным драйвером слабости иены. Кроме того, японские инвесторы начали активно возвращать капитал на родину, что создает дополнительный спрос на национальную валюту. JPMorgan оценивает накопленные короткие позиции по иене примерно в 17 триллионов иен (109 миллиардов долларов).
 
РынокСШАReutersCitigroupЯПОНИЯМировая экономика
 
 
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