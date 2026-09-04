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В Китае провели масштабную зачистку интернета от опасного ИИ-контента
В Китае провели масштабную зачистку интернета от опасного ИИ-контента - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Китае провели масштабную зачистку интернета от опасного ИИ-контента
Государственное управление киберпространства КНР (CAC) совместно с шестью ведомствами провело второй этап специальной кампании по борьбе с нарушениями при... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:24+0300
2026-09-04T15:24+0300
2026-09-04T15:24+0300
технологии
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ПЕКИН, 4 сен - ПРАЙМ. Государственное управление киберпространства КНР (CAC) совместно с шестью ведомствами провело второй этап специальной кампании по борьбе с нарушениями при использовании искусственного интеллекта, удалив свыше 5,61 миллиона противоправных публикаций и расследовав 49 тысяч аккаунтов, заявили в ведомстве. "(Цель - ред. )очистить интернет-платформы от сгенерированного ИИ нелегального контента, пресечь нарушения и содействовать здоровому и упорядоченному развитию ИИ-сервисов", - говорится в заявлении ведомства. В ходе проверок регулятор выявил случаи использования ИИ для создания фейковых новостей о бедствиях, подделки внешности и голоса людей, распространения жестокого контента, вредоносных видео для детей, а также автоматизации "сетевых ботов". По данным ведомства, за время кампании было рассмотрено более 2,4 тысячи сайтов и приложений с нарушениями, а крупнейшие платформы, включая Douyin, Kuaishou, Weibo, Tencent и Baidu, ужесточили алгоритмы модерации. В дальнейшем ведомство намерено усилить мониторинг новых рисков, связанных с ИИ-контентом, для предотвращения злоупотреблений технологиями.
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технологии, финансы, китай, tencent, baidu, ии, искусственный интеллект
Технологии, Финансы, КИТАЙ, Tencent, Baidu, ИИ, искусственный интеллект
В Китае провели масштабную зачистку интернета от опасного ИИ-контента
В Китае провели второй этап борьбы с нарушениями при использовании ИИ-контента
ПЕКИН, 4 сен - ПРАЙМ. Государственное управление киберпространства КНР (CAC) совместно с шестью ведомствами провело второй этап специальной кампании по борьбе с нарушениями при использовании искусственного интеллекта, удалив свыше 5,61 миллиона противоправных публикаций и расследовав 49 тысяч аккаунтов, заявили в ведомстве.
"(Цель - ред. )очистить интернет-платформы от сгенерированного ИИ нелегального контента, пресечь нарушения и содействовать здоровому и упорядоченному развитию ИИ-сервисов", - говорится в заявлении ведомства.
В ходе проверок регулятор выявил случаи использования ИИ для создания фейковых новостей о бедствиях, подделки внешности и голоса людей, распространения жестокого контента, вредоносных видео для детей, а также автоматизации "сетевых ботов".
По данным ведомства, за время кампании было рассмотрено более 2,4 тысячи сайтов и приложений с нарушениями, а крупнейшие платформы, включая Douyin, Kuaishou, Weibo, Tencent
и Baidu
, ужесточили алгоритмы модерации.
В дальнейшем ведомство намерено усилить мониторинг новых рисков, связанных с ИИ-контентом, для предотвращения злоупотреблений технологиями.