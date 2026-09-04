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В Китае провели масштабную зачистку интернета от опасного ИИ-контента

В Китае провели масштабную зачистку интернета от опасного ИИ-контента - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Китае провели масштабную зачистку интернета от опасного ИИ-контента

Государственное управление киберпространства КНР (CAC) совместно с шестью ведомствами провело второй этап специальной кампании по борьбе с нарушениями при... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:24+0300

2026-09-04T15:24+0300

2026-09-04T15:24+0300

технологии

финансы

китай

tencent

baidu

ии

искусственный интеллект

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ПЕКИН, 4 сен - ПРАЙМ. Государственное управление киберпространства КНР (CAC) совместно с шестью ведомствами провело второй этап специальной кампании по борьбе с нарушениями при использовании искусственного интеллекта, удалив свыше 5,61 миллиона противоправных публикаций и расследовав 49 тысяч аккаунтов, заявили в ведомстве. "(Цель - ред. )очистить интернет-платформы от сгенерированного ИИ нелегального контента, пресечь нарушения и содействовать здоровому и упорядоченному развитию ИИ-сервисов", - говорится в заявлении ведомства. В ходе проверок регулятор выявил случаи использования ИИ для создания фейковых новостей о бедствиях, подделки внешности и голоса людей, распространения жестокого контента, вредоносных видео для детей, а также автоматизации "сетевых ботов". По данным ведомства, за время кампании было рассмотрено более 2,4 тысячи сайтов и приложений с нарушениями, а крупнейшие платформы, включая Douyin, Kuaishou, Weibo, Tencent и Baidu, ужесточили алгоритмы модерации. В дальнейшем ведомство намерено усилить мониторинг новых рисков, связанных с ИИ-контентом, для предотвращения злоупотреблений технологиями.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, китай, tencent, baidu, ии, искусственный интеллект