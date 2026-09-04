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Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в августе сократился на 6%
Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в августе сократился на 6% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в августе сократился на 6%
Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в августе сократился на 6% в годовом выражении и составил 42,9 тысячи машин, сообщил замначальника отдела... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:46+0300
2026-09-04T11:46+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в августе сократился на 6% в годовом выражении и составил 42,9 тысячи машин, сообщил замначальника отдела аналитики агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин.
"Автомобили с пробегом. Практически 43 тысячи автомобилей было ввезено по итогу августа, показатель чуточку хуже результатов августа 2025 года", - сказал он в ходе онлайн-конференции "Автостат Оперативка".
Как уточняется в презентации Ярыгина, в последний летний месяц ввоз подержанных иномарок в страну сократился на 6% в годовом выражении.
Самой популярной маркой с пробегом, ввозимой в Россию из-за рубежа, в августе стала японская Toyota, а моделью - Toyota Corolla.
Ярыгин отметил, что 56% б/у легковых автомобилей привозят в Россию из Японии, 29% - из Китая, 7,3% - из Южной Кореи. Еще по 2% в импорте занимают Грузия и Белоруссия.
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бизнес, россия, япония, китай, южная корея, toyota, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Toyota, Toyota Camry
Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в августе сократился на 6%
"Автостат": импорт автомобилей с пробегом в Россию в августе сократился на 6%
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в августе сократился на 6% в годовом выражении и составил 42,9 тысячи машин, сообщил замначальника отдела аналитики агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин.
"Автомобили с пробегом. Практически 43 тысячи автомобилей было ввезено по итогу августа, показатель чуточку хуже результатов августа 2025 года", - сказал он в ходе онлайн-конференции "Автостат Оперативка".
Как уточняется в презентации Ярыгина, в последний летний месяц ввоз подержанных иномарок в страну сократился на 6% в годовом выражении.
Самой популярной маркой с пробегом, ввозимой в Россию из-за рубежа, в августе стала японская Toyota, а моделью - Toyota Corolla.
Ярыгин отметил, что 56% б/у легковых автомобилей привозят в Россию из Японии, 29% - из Китая, 7,3% - из Южной Кореи. Еще по 2% в импорте занимают Грузия и Белоруссия.