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Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в августе сократился на 6%

Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в августе сократился на 6% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в августе сократился на 6%

Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в августе сократился на 6% в годовом выражении и составил 42,9 тысячи машин, сообщил замначальника отдела... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:46+0300

2026-09-04T11:46+0300

2026-09-04T11:46+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в августе сократился на 6% в годовом выражении и составил 42,9 тысячи машин, сообщил замначальника отдела аналитики агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин. "Автомобили с пробегом. Практически 43 тысячи автомобилей было ввезено по итогу августа, показатель чуточку хуже результатов августа 2025 года", - сказал он в ходе онлайн-конференции "Автостат Оперативка". Как уточняется в презентации Ярыгина, в последний летний месяц ввоз подержанных иномарок в страну сократился на 6% в годовом выражении. Самой популярной маркой с пробегом, ввозимой в Россию из-за рубежа, в августе стала японская Toyota, а моделью - Toyota Corolla. Ярыгин отметил, что 56% б/у легковых автомобилей привозят в Россию из Японии, 29% - из Китая, 7,3% - из Южной Кореи. Еще по 2% в импорте занимают Грузия и Белоруссия.

япония

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, япония, китай, южная корея, toyota, toyota camry