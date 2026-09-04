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Мировые цены на продовольствие достигли максимума с ноября 2022 года

Мировые цены на продовольствие достигли максимума с ноября 2022 года - 04.09.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на продовольствие достигли максимума с ноября 2022 года

Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие по итогам августа достиг рекордного уровня с ноября 2022 года, сообщила Продовольственная и... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:47+0300

2026-09-04T13:47+0300

2026-09-04T13:52+0300

мировая экономика

бразилия

эль-ниньо

фао

оон

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие по итогам августа достиг рекордного уровня с ноября 2022 года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "В августе 2026 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 133,3 пункта, что на 2,5 пункта (на 1,9%) выше пересмотренного июльского показателя. По итогам месяца в той или иной степени выросли средние значения индексов цен на все товарные группы", - говорится в сообщении. Пересмотренный показатель июля составляет 130,8 пункта (первоначально - 131,1 пункта). Индекс продовольственных цен ФАО в августе достиг максимального уровня впервые с ноября 2022 года, тогда показатель достигал 136 пунктов. Индекс цен на растительные масла продемонстрировал рост на 1,1 пункта, или на 0,6%, в месячном выражении, до 196,9 пункта - самого высокого значения с июня 2022 года - за счет удорожания пальмового и соевого масел, которые смогли компенсировать снижение котировок подсолнечного и рапсового масел. Рост мировых цен на пальмовое масло вызван импортным спросом и опасений вокруг последствий природного явления Эль-Ниньо. В прошедшем месяце индекс цен на зерновые достиг максимального значения с мая 2024 года в 116,3 пункта, увеличившись на 2,5 пункта (на 2,2%) по сравнению с июлем. ФАО отмечает, что совокупность факторов, в том числе ухудшение прогнозов по урожаю в основных регионах-производителях, способствовало поднятию цен на все основные зерновые культуры, Индекс цен на сахар поднялся на 11,3 пункта, или на 11,9%, в месячном выражении, до 106,4 пункта (максимальное значение с мая 2025 года). На рост индекса повлияли опасения вокруг предложения сахара в мире в сезон 2026-2027 годов, на что повлияло ухудшение прогнозов по урожаю сахарной свеклы в Европейском союзе из-за устойчиво жаркой и сухой погодой, а также данные из Бразилии о снижении производства сахарного тростника в центрально-южной части страны. Показатель индекса цен на молочную продукцию в августе составил 119,2 пункта, что больше июльского значения на 2,7 пункта, или на 2,3%. В частности, мировые котировки сухого обезжиренного и сухого цельного молока поднялись на 3% и 2,4% в месячном выражении соответственно, сыр подорожал за прошедший месяц на 2,7% по сравнению с июлем, а цены на сливочное масло остались относительно стабильными. Индекс цен на мясо вырос на 1,2 пункта (на 1%) в месячном выражении, до 127,9 пункта. Из релиза организации следует, что восстановление экспортных цен в Бразилии в связи с активным спросом в мире повлияло на увеличение котировок мяса птицы. При этом цены на свинину увеличились за счет увеличения стоимости в Европейском союзе, но были несколько компенсированы сокращением цен в Бразилии из-за достаточного объема предложения.

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мировая экономика, бразилия, эль-ниньо, фао, оон