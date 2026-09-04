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Индонезия рассматривает возможность строительства завода во Владивостоке - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Индонезия рассматривает возможность строительства завода во Владивостоке
Индонезия рассматривает возможность строительства завода во Владивостоке - 04.09.2026, ПРАЙМ
Индонезия рассматривает возможность строительства завода во Владивостоке
Индонезия рассматривает возможность строительства завода по производству карбамида во Владивостоке, проектом займется государственная компания Pupuk Indonesia,... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T19:50+0300
2026-09-04T19:50+0300
бизнес
промышленность
индонезия
владивосток
прабово субианто
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ДЖАКАРТА, 4 сен - ПРАЙМ. Индонезия рассматривает возможность строительства завода по производству карбамида во Владивостоке, проектом займется государственная компания Pupuk Indonesia, сообщил министр инвестиций страны Росан Руслани. По его словам, соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан в ходе недавнего визита президента Индонезии Прабово Субианто во Владивосток. "Мы только что подписали меморандум о взаимопонимании по проведению совместного исследования возможности строительства завода по производству карбамида во Владивостоке", - заявил Руслани в опубликованном в пятницу видеообращении. Министр отметил, что Россия является одним из ведущих поставщиков удобрений и открыта для иностранных инвестиций в этой сфере. Название российского партнера, который может принять участие в проекте, а также сроки проведения исследования он не уточнил. По словам Руслани, реализация проекта способна способствовать укреплению продовольственной безопасности и промышленной устойчивости Индонезии. Он добавил, что улучшение финансовых показателей и эффективности Pupuk Indonesia позволяет компании рассматривать инвестиции в России. Глава Pupuk Indonesia Рахмад Прибади, в свою очередь, отметил стратегическое положение Владивостока с точки зрения глобальной экспансии компании. "Владивосток выходит к Тихоокеанскому региону, который является для нас ключевым рынком", - отметил он.
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бизнес, промышленность, индонезия, владивосток, прабово субианто
Бизнес, Промышленность, ИНДОНЕЗИЯ, Владивосток, Прабово Субианто
19:50 04.09.2026
 
Индонезия рассматривает возможность строительства завода во Владивостоке

Индонезия рассматривает возможность строительства завода карбамида во Владивостоке

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ДЖАКАРТА, 4 сен - ПРАЙМ. Индонезия рассматривает возможность строительства завода по производству карбамида во Владивостоке, проектом займется государственная компания Pupuk Indonesia, сообщил министр инвестиций страны Росан Руслани.
По его словам, соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан в ходе недавнего визита президента Индонезии Прабово Субианто во Владивосток.
"Мы только что подписали меморандум о взаимопонимании по проведению совместного исследования возможности строительства завода по производству карбамида во Владивостоке", - заявил Руслани в опубликованном в пятницу видеообращении.
Министр отметил, что Россия является одним из ведущих поставщиков удобрений и открыта для иностранных инвестиций в этой сфере. Название российского партнера, который может принять участие в проекте, а также сроки проведения исследования он не уточнил.
По словам Руслани, реализация проекта способна способствовать укреплению продовольственной безопасности и промышленной устойчивости Индонезии. Он добавил, что улучшение финансовых показателей и эффективности Pupuk Indonesia позволяет компании рассматривать инвестиции в России.
Глава Pupuk Indonesia Рахмад Прибади, в свою очередь, отметил стратегическое положение Владивостока с точки зрения глобальной экспансии компании.
"Владивосток выходит к Тихоокеанскому региону, который является для нас ключевым рынком", - отметил он.
 
БизнесПромышленностьИНДОНЕЗИЯВладивостокПрабово Субианто
 
 
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