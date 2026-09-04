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ИИ не сможет полностью заменить человека, заявил Орешкин

ИИ не сможет полностью заменить человека, заявил Орешкин - 04.09.2026, ПРАЙМ

ИИ не сможет полностью заменить человека, заявил Орешкин

Искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека, секрет его эффективности кроется в совместной работе с человеком, заявил заместитель руководителя | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:38+0300

2026-09-04T13:38+0300

2026-09-04T13:47+0300

технологии

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека, секрет его эффективности кроется в совместной работе с человеком, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на сессии Открытого диалога "Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР" в рамках ВЭФ. "Концепция, что придет искусственный интеллект и заменит человека - все уже сейчас понимают, что она в прямом виде не работает. Максимально эффективно работает связка ИИ и человека, и даже более сложные системы, когда ИИ обрабатывает определенную информацию, принимает определенные решения, но контекст и контроль задаются человеком", - отметил он. ИИ знает все, что написано в интернете в цифровом виде за всю историю человечества, но одно из самых слабых мест текущих моделей - это понимание контекста, пояснил Орешкин. Человек в свою очередь понимает контекст (задачи, общество, окружающие вопросы) гораздо лучше. "Его воспитала жизнь, воспитало общение в конкретном социуме, воспитала конкретная работа - это все его нейронные связи, которые помогают правильно принимать окончательные решения", - добавил он. "Поэтому одно дополняет другое - здесь глубина знаний, здесь - контекст, понимание, критическое мышление. И эта связка - она работает. Причем это не обязательно связка "один ИИ-агент и один человек", это может быть сложная система, где собраны разные ИИ-агенты и разные люди. Все выполняют свою роль, и эта система дает какое-то финальное решение и принимает это решение", - подчеркнул Орешкин. По его мнению, именно такие системы будут давать наиболее качественный и наиболее эффективный результат, с наименьшими издержками. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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технологии, общество , россия, владивосток, максим орешкин, атр, вэф