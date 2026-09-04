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Инвестиции в новые проекты в Арктике достигли 38 триллионов рублей

Инвестиции в новые проекты в Арктике достигли 38 триллионов рублей - 04.09.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в новые проекты в Арктике достигли 38 триллионов рублей

Общий объем инвестиций в новые проекты в Арктической зоне на период до 2036 года достиг 38 триллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T04:54+0300

2026-09-04T04:54+0300

2026-09-04T04:54+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в новые проекты в Арктической зоне на период до 2036 года достиг 38 триллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме руководитель института Михаил Кузнецов. "Всего на сегодня в Арктической зоне (заявлено) несколько тысяч проектов. Если говорить о крупнейших - свыше 5 миллиардов рублей - их 300. И общий объем инвестиций в новые проекты - 38 триллионов рублей до 2036 года. Важно, что около 90% всех средств – частные. По нашим оценкам, валовый продукт Арктики при реализации этого инвестиционного портфеля вырастет с 14 триллионов до 28 триллионов рублей к 2035 году", - сказал Кузнецов. Он отметил, что реализация проектов приведет к соответствующему росту доходов населения и появлению 50-60 тысяч новых рабочих мест. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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