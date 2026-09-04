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В Казахстане доходы физлиц от цифровых активов предложили освободить от ИПН

В Казахстане доходы физлиц от цифровых активов предложили освободить от ИПН - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Казахстане доходы физлиц от цифровых активов предложили освободить от ИПН

Доходы физических лиц в Казахстане от операций с цифровыми активами через казахстанских провайдеров предлагается освободить от индивидуального подоходного... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:18+0300

2026-09-04T15:18+0300

2026-09-04T15:23+0300

финансы

банки

казахстан

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АЛМА-АТА, 4 сен - ПРАЙМ. Доходы физических лиц в Казахстане от операций с цифровыми активами через казахстанских провайдеров предлагается освободить от индивидуального подоходного налога (ИПН) до конца 2028 года, следует из проекта поправок в налоговый кодекс республики. "Для физических лиц предлагается установить налоговый стимул в отношении доходов от операций с цифровыми активами через казахстанских провайдеров. В представленном материале указан период действия соответствующей льготы - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года", - говорится в документе, опубликованном на госпортале "Открытые нормативно-правовые акты" для общественного обсуждения. Кроме того, законопроект предусматривает налоговую амнистию для ранее приобретенных цифровых активов: при их первичном декларировании до 15 сентября 2027 года и переводе всех активов с иностранных или нерегулируемых платформ на лицензированные казахстанские площадки предлагается не пересматривать налоговые обязательства, не проводить проверки и не применять ИПН к соответствующим доходам за периоды до 1 января 2027 года. Проект поправок подготовило министерство национальной экономики Казахстана. Документ вынесен на общественное обсуждение до 25 сентября 2026 года.

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финансы, банки, казахстан