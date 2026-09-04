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В Казахстане доходы физлиц от цифровых активов предложили освободить от ИПН - 04.09.2026, ПРАЙМ
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В Казахстане доходы физлиц от цифровых активов предложили освободить от ИПН
В Казахстане доходы физлиц от цифровых активов предложили освободить от ИПН - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Казахстане доходы физлиц от цифровых активов предложили освободить от ИПН
Доходы физических лиц в Казахстане от операций с цифровыми активами через казахстанских провайдеров предлагается освободить от индивидуального подоходного... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:18+0300
2026-09-04T15:23+0300
финансы
банки
казахстан
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АЛМА-АТА, 4 сен - ПРАЙМ. Доходы физических лиц в Казахстане от операций с цифровыми активами через казахстанских провайдеров предлагается освободить от индивидуального подоходного налога (ИПН) до конца 2028 года, следует из проекта поправок в налоговый кодекс республики. "Для физических лиц предлагается установить налоговый стимул в отношении доходов от операций с цифровыми активами через казахстанских провайдеров. В представленном материале указан период действия соответствующей льготы - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года", - говорится в документе, опубликованном на госпортале "Открытые нормативно-правовые акты" для общественного обсуждения. Кроме того, законопроект предусматривает налоговую амнистию для ранее приобретенных цифровых активов: при их первичном декларировании до 15 сентября 2027 года и переводе всех активов с иностранных или нерегулируемых платформ на лицензированные казахстанские площадки предлагается не пересматривать налоговые обязательства, не проводить проверки и не применять ИПН к соответствующим доходам за периоды до 1 января 2027 года. Проект поправок подготовило министерство национальной экономики Казахстана. Документ вынесен на общественное обсуждение до 25 сентября 2026 года.
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финансы, банки, казахстан
Финансы, Банки, КАЗАХСТАН
15:18 04.09.2026 (обновлено: 15:23 04.09.2026)
 
В Казахстане доходы физлиц от цифровых активов предложили освободить от ИПН

Доходы физлиц от цифровых активов предложили освободить от подоходного налога в Казахстане

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АЛМА-АТА, 4 сен - ПРАЙМ. Доходы физических лиц в Казахстане от операций с цифровыми активами через казахстанских провайдеров предлагается освободить от индивидуального подоходного налога (ИПН) до конца 2028 года, следует из проекта поправок в налоговый кодекс республики.
"Для физических лиц предлагается установить налоговый стимул в отношении доходов от операций с цифровыми активами через казахстанских провайдеров. В представленном материале указан период действия соответствующей льготы - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года", - говорится в документе, опубликованном на госпортале "Открытые нормативно-правовые акты" для общественного обсуждения.
Кроме того, законопроект предусматривает налоговую амнистию для ранее приобретенных цифровых активов: при их первичном декларировании до 15 сентября 2027 года и переводе всех активов с иностранных или нерегулируемых платформ на лицензированные казахстанские площадки предлагается не пересматривать налоговые обязательства, не проводить проверки и не применять ИПН к соответствующим доходам за периоды до 1 января 2027 года.
Проект поправок подготовило министерство национальной экономики Казахстана. Документ вынесен на общественное обсуждение до 25 сентября 2026 года.
 
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