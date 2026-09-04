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Якутия могла бы претендовать на статус бриллиантовой столицы мира

Якутия могла бы претендовать на статус бриллиантовой столицы мира - 04.09.2026, ПРАЙМ

Якутия могла бы претендовать на статус бриллиантовой столицы мира

Якутия в будущем могла бы претендовать на статус новой бриллиантовой столицы мира, но российский рынок пока невелик, рассказал в интервью РИА Новости на... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T04:24+0300

2026-09-04T04:24+0300

2026-09-04T04:24+0300

россия

якутия

бельгия

владивосток

айсен николаев

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Якутия в будущем могла бы претендовать на статус новой бриллиантовой столицы мира, но российский рынок пока невелик, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава республики Айсен Николаев. "Все-таки пока рынок российский с точки зрения масштаба еще не очень велик. Но, надеемся, когда-нибудь и к этому придет", - сказал Николаев в ответ на вопрос, сможет ли Якутия претендовать на звание нового Антверпена, города в Бельгии, ранее заслужившего неофициальное звание "бриллиантовой столицы мира". В Антверпене сосредоточены ключевые элементы глобальной алмазной индустрии. Так, например, город имеет Алмазный квартал, где работают около 1700 компаний, четыре алмазные биржи и множество мастерских. При этом в январе агентство Belga передавало, что бельгийский город потерял статус мирового алмазного центра на фоне запрета на импорт алмазов из России, объем торговли алмазами с 2022 года сократился в три раза. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

якутия

бельгия

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россия, якутия, бельгия, владивосток, айсен николаев, вэф