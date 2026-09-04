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Якутия могла бы претендовать на статус бриллиантовой столицы мира
Якутия могла бы претендовать на статус бриллиантовой столицы мира - 04.09.2026, ПРАЙМ
Якутия могла бы претендовать на статус бриллиантовой столицы мира
Якутия в будущем могла бы претендовать на статус новой бриллиантовой столицы мира, но российский рынок пока невелик, рассказал в интервью РИА Новости на... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T04:24+0300
2026-09-04T04:24+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Якутия в будущем могла бы претендовать на статус новой бриллиантовой столицы мира, но российский рынок пока невелик, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава республики Айсен Николаев.
"Все-таки пока рынок российский с точки зрения масштаба еще не очень велик. Но, надеемся, когда-нибудь и к этому придет", - сказал Николаев в ответ на вопрос, сможет ли Якутия претендовать на звание нового Антверпена, города в Бельгии, ранее заслужившего неофициальное звание "бриллиантовой столицы мира".
В Антверпене сосредоточены ключевые элементы глобальной алмазной индустрии. Так, например, город имеет Алмазный квартал, где работают около 1700 компаний, четыре алмазные биржи и множество мастерских. При этом в январе агентство Belga передавало, что бельгийский город потерял статус мирового алмазного центра на фоне запрета на импорт алмазов из России, объем торговли алмазами с 2022 года сократился в три раза.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, ЯКУТИЯ, БЕЛЬГИЯ, Владивосток, Айсен Николаев, ВЭФ
Якутия могла бы претендовать на статус бриллиантовой столицы мира
Глава Якутии Николаев: рынок алмазной индустрии России пока невелик
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Якутия в будущем могла бы претендовать на статус новой бриллиантовой столицы мира, но российский рынок пока невелик, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава республики Айсен Николаев.
"Все-таки пока рынок российский с точки зрения масштаба еще не очень велик. Но, надеемся, когда-нибудь и к этому придет", - сказал Николаев в ответ на вопрос, сможет ли Якутия претендовать на звание нового Антверпена, города в Бельгии, ранее заслужившего неофициальное звание "бриллиантовой столицы мира".
В Антверпене сосредоточены ключевые элементы глобальной алмазной индустрии. Так, например, город имеет Алмазный квартал, где работают около 1700 компаний, четыре алмазные биржи и множество мастерских. При этом в январе агентство Belga передавало, что бельгийский город потерял статус мирового алмазного центра на фоне запрета на импорт алмазов из России, объем торговли алмазами с 2022 года сократился в три раза.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.