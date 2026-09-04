Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Якутия могла бы претендовать на статус бриллиантовой столицы мира - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/jakutija-873012241.html
Якутия могла бы претендовать на статус бриллиантовой столицы мира
Якутия могла бы претендовать на статус бриллиантовой столицы мира - 04.09.2026, ПРАЙМ
Якутия могла бы претендовать на статус бриллиантовой столицы мира
Якутия в будущем могла бы претендовать на статус новой бриллиантовой столицы мира, но российский рынок пока невелик, рассказал в интервью РИА Новости на... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T04:24+0300
2026-09-04T04:24+0300
россия
якутия
бельгия
владивосток
айсен николаев
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873012241.jpg?1788485058
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Якутия в будущем могла бы претендовать на статус новой бриллиантовой столицы мира, но российский рынок пока невелик, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава республики Айсен Николаев. "Все-таки пока рынок российский с точки зрения масштаба еще не очень велик. Но, надеемся, когда-нибудь и к этому придет", - сказал Николаев в ответ на вопрос, сможет ли Якутия претендовать на звание нового Антверпена, города в Бельгии, ранее заслужившего неофициальное звание "бриллиантовой столицы мира". В Антверпене сосредоточены ключевые элементы глобальной алмазной индустрии. Так, например, город имеет Алмазный квартал, где работают около 1700 компаний, четыре алмазные биржи и множество мастерских. При этом в январе агентство Belga передавало, что бельгийский город потерял статус мирового алмазного центра на фоне запрета на импорт алмазов из России, объем торговли алмазами с 2022 года сократился в три раза. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
якутия
бельгия
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, якутия, бельгия, владивосток, айсен николаев, вэф
РОССИЯ, ЯКУТИЯ, БЕЛЬГИЯ, Владивосток, Айсен Николаев, ВЭФ
04:24 04.09.2026
 
Якутия могла бы претендовать на статус бриллиантовой столицы мира

Глава Якутии Николаев: рынок алмазной индустрии России пока невелик

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Якутия в будущем могла бы претендовать на статус новой бриллиантовой столицы мира, но российский рынок пока невелик, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава республики Айсен Николаев.
"Все-таки пока рынок российский с точки зрения масштаба еще не очень велик. Но, надеемся, когда-нибудь и к этому придет", - сказал Николаев в ответ на вопрос, сможет ли Якутия претендовать на звание нового Антверпена, города в Бельгии, ранее заслужившего неофициальное звание "бриллиантовой столицы мира".
В Антверпене сосредоточены ключевые элементы глобальной алмазной индустрии. Так, например, город имеет Алмазный квартал, где работают около 1700 компаний, четыре алмазные биржи и множество мастерских. При этом в январе агентство Belga передавало, что бельгийский город потерял статус мирового алмазного центра на фоне запрета на импорт алмазов из России, объем торговли алмазами с 2022 года сократился в три раза.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯЯКУТИЯБЕЛЬГИЯВладивостокАйсен НиколаевВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала