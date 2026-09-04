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Камчатка не должна стать элитным туристическим направлением, заявил Солодов
Камчатка не должна стать элитным туристическим направлением, заявил Солодов - 04.09.2026, ПРАЙМ
Камчатка не должна стать элитным туристическим направлением, заявил Солодов
Камчатка не должна стать элитным туристическим направлением, а оставаться доступной для широких слоев населения, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T06:54+0300
2026-09-04T06:54+0300
2026-09-04T06:54+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Камчатка не должна стать элитным туристическим направлением, а оставаться доступной для широких слоев населения, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владимир Солодов.
"Наша задача, с одной стороны, добиться того, чтобы не было (турнаправление - ред.) элитным, и чтобы широкие слои населения, жители всей страны могли на Камчатку приехать, чтобы наши жители обязательно ездили", - сказал Солодов.
По его словам, регион делает ставку не на массовый туризм, а на развитие туристических продуктов, которые дают отдачу для края и способствуют созданию рабочих мест, налоговым поступлениям и развитию инфраструктуры.
"Мы не можем себе позволить на Камчатку возить бездумно толпы туристов", - отметил губернатор.
В прошлом году Камчатку посетили около 420 тысяч туристов, а по итогам 2026 года, по оценке Солодова, показатель будет примерно на том же уровне.
Для повышения доступности туризма в регионе развивают социальные программы. В частности, власти организуют бесплатные поездки для выпускников в Долину гейзеров.
Солодов также отметил, что развитие туризма должно обеспечивать "отдачу для региона" и одновременно сохранит качество жизни жителей Камчатки.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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туризм, бизнес, камчатка, владивосток, вэф
Туризм, Бизнес, КАМЧАТКА, Владивосток, ВЭФ
Камчатка не должна стать элитным туристическим направлением, заявил Солодов
Губернатор Солодов: Камчатка не должна стать элитным туристическим направлением
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Камчатка не должна стать элитным туристическим направлением, а оставаться доступной для широких слоев населения, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владимир Солодов.
"Наша задача, с одной стороны, добиться того, чтобы не было (турнаправление - ред.) элитным, и чтобы широкие слои населения, жители всей страны могли на Камчатку приехать, чтобы наши жители обязательно ездили", - сказал Солодов.
По его словам, регион делает ставку не на массовый туризм, а на развитие туристических продуктов, которые дают отдачу для края и способствуют созданию рабочих мест, налоговым поступлениям и развитию инфраструктуры.
"Мы не можем себе позволить на Камчатку возить бездумно толпы туристов", - отметил губернатор.
В прошлом году Камчатку посетили около 420 тысяч туристов, а по итогам 2026 года, по оценке Солодова, показатель будет примерно на том же уровне.
Для повышения доступности туризма в регионе развивают социальные программы. В частности, власти организуют бесплатные поездки для выпускников в Долину гейзеров.
Солодов также отметил, что развитие туризма должно обеспечивать "отдачу для региона" и одновременно сохранит качество жизни жителей Камчатки.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.