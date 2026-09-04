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Сбер построит на Камчатке экотехнопарк

Сбер построит на Камчатке экотехнопарк - 04.09.2026, ПРАЙМ

Сбер построит на Камчатке экотехнопарк

На полях Восточного экономического форума правительство Камчатского края и Сбер заключили соглашение о комплексном партнерстве, одним из ключевых проектов... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T08:10+0300

2026-09-04T08:10+0300

2026-09-04T08:28+0300

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – ПРАЙМ. На полях Восточного экономического форума правительство Камчатского края и Сбер заключили соглашение о комплексном партнерстве, одним из ключевых проектов которого станет строительство экотехнопарка по сортировке и глубокой переработке твердых коммунальных отходов, сообщили в правительстве региона. "На полях ВЭФ Сбер и Правительство края заключили соглашение о комплексном партнёрстве. Одним из ключевых совместных проектов станет создание современного экотехнопарка, где банк планирует выступить в качестве инвестора", — говорится в пресс-релизе. Сбер выступит инвестором проекта, который позволит снизить нагрузку на экологию полуострова, увеличить долю переработки вторсырья и создать новые рабочие места. Объект будет обслуживать Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Мильковский и Усть-Большерецкий округа. Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, внедрение передовых технологий и создание устойчивой экоинфраструктуры станут ключевым шагом в развитии экономики замкнутого цикла на Дальнем Востоке. К практической реализации планируют приступить уже в этом году. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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банки, финансы, камчатский край, дальний восток, владивосток, вэф