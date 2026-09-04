Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбер построит на Камчатке экотехнопарк - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/kamchatka-873014613.html
Сбер построит на Камчатке экотехнопарк
Сбер построит на Камчатке экотехнопарк - 04.09.2026, ПРАЙМ
Сбер построит на Камчатке экотехнопарк
На полях Восточного экономического форума правительство Камчатского края и Сбер заключили соглашение о комплексном партнерстве, одним из ключевых проектов... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:10+0300
2026-09-04T08:28+0300
банки
финансы
камчатский край
дальний восток
владивосток
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873014613.jpg?1788499718
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – ПРАЙМ. На полях Восточного экономического форума правительство Камчатского края и Сбер заключили соглашение о комплексном партнерстве, одним из ключевых проектов которого станет строительство экотехнопарка по сортировке и глубокой переработке твердых коммунальных отходов, сообщили в правительстве региона. "На полях ВЭФ Сбер и Правительство края заключили соглашение о комплексном партнёрстве. Одним из ключевых совместных проектов станет создание современного экотехнопарка, где банк планирует выступить в качестве инвестора", — говорится в пресс-релизе. Сбер выступит инвестором проекта, который позволит снизить нагрузку на экологию полуострова, увеличить долю переработки вторсырья и создать новые рабочие места. Объект будет обслуживать Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Мильковский и Усть-Большерецкий округа. Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, внедрение передовых технологий и создание устойчивой экоинфраструктуры станут ключевым шагом в развитии экономики замкнутого цикла на Дальнем Востоке. К практической реализации планируют приступить уже в этом году. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
камчатский край
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, камчатский край, дальний восток, владивосток, вэф
Банки, Финансы, Камчатский край, Дальний Восток, Владивосток, ВЭФ
08:10 04.09.2026 (обновлено: 08:28 04.09.2026)
 
Сбер построит на Камчатке экотехнопарк

Сбер построит на Камчатке экотехнопарк по переработке твердых коммунальных отходов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен – ПРАЙМ. На полях Восточного экономического форума правительство Камчатского края и Сбер заключили соглашение о комплексном партнерстве, одним из ключевых проектов которого станет строительство экотехнопарка по сортировке и глубокой переработке твердых коммунальных отходов, сообщили в правительстве региона.
"На полях ВЭФ Сбер и Правительство края заключили соглашение о комплексном партнёрстве. Одним из ключевых совместных проектов станет создание современного экотехнопарка, где банк планирует выступить в качестве инвестора", — говорится в пресс-релизе.
Сбер выступит инвестором проекта, который позволит снизить нагрузку на экологию полуострова, увеличить долю переработки вторсырья и создать новые рабочие места. Объект будет обслуживать Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Мильковский и Усть-Большерецкий округа.
Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, внедрение передовых технологий и создание устойчивой экоинфраструктуры станут ключевым шагом в развитии экономики замкнутого цикла на Дальнем Востоке. К практической реализации планируют приступить уже в этом году.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БанкиФинансыКамчатский крайДальний ВостокВладивостокВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала