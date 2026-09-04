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Казахстан ввел запрет на ввоз яблок до конца года

Казахстан ввел запрет на ввоз яблок до конца года - 04.09.2026, ПРАЙМ

Казахстан ввел запрет на ввоз яблок до конца года

Казахстан ввел запрет на ввоз яблок до конца года, следует из приказа министерства сельского хозяйства республики. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:26+0300

2026-09-04T12:26+0300

2026-09-04T12:28+0300

мировая экономика

казахстан

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АСТАНА, 4 сен - ПРАЙМ. Казахстан ввел запрет на ввоз яблок до конца года, следует из приказа министерства сельского хозяйства республики. "Ввести по 31 декабря 2026 года включительно запрет на ввоз на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта яблок... из третьих стран и государств - членов Евразийского экономического союза", - говорится в тексте приказа. Казахстанский минсельхоз предусмотрел исключение для перевозки яблок транзитом через территорию страны между государствами - членами Евразийского экономического союза при условии, что местом назначения товаров не является территория Казахстана. А также для яблок, помещенных под таможенную процедуру экспорта в государстве отправления до введения в действие приказа аграрного ведомства о запрете на импорт.

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мировая экономика, казахстан