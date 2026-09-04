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Евросоюз больше не манит: почему богатые туда не спешат - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Евросоюз больше не манит: почему богатые туда не спешат
Евросоюз больше не манит: почему богатые туда не спешат - 04.09.2026, ПРАЙМ
Евросоюз больше не манит: почему богатые туда не спешат
В текущих условиях Европейский союз с точки зрения экономики не выглядит привлекательным для членства. Пример Исландии, граждане которой в ходе недавнего... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T05:05+0300
2026-09-04T05:05+0300
мнения аналитиков
исландия
михаил хачатурян
норвегия
ес
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В текущих условиях Европейский союз с точки зрения экономики не выглядит привлекательным для членства. Пример Исландии, граждане которой в ходе недавнего референдума отвергли возобновление переговоров о вступлении в объединение - тому подтверждение. Главная причина — страны-члены жёстко ограничены в принятии самостоятельных решений общими нормами и правилами. Именно отсутствие самостоятельности в определении направлений экономической политики, как во внутрихозяйственных вопросах, так и во внешнеэкономической деятельности, а также невозможность проводить самостоятельную миграционную политику — основные причины, по которым крупные европейские страны, такие как Исландия, Норвегия и Швейцария, отказываются от полноценного вступления в ЕС, сохраняя лишь ограниченный набор интеграционных взаимодействий.Другим значимым фактором становится политическая и хозяйственная немощь Еврокомиссии. Она всё в большей степени превращается в орган политического контроля и жёсткого экономического регулирования при полном отсутствии сколь-нибудь значимых экономических идей, которые могли бы стать базой для устойчивого развития объединения. Стремление к унификации всех принимаемых решений исключает даже возможность учёта национальной специфики общественного и экономического развития стран-участниц.Все эти аспекты всё больше способствуют превращению ЕС в фактически унитарное объединение при номинальном сохранении и ограниченной функциональности национальных правительств. Перспектива в данном контексте означает продолжение стагнационных проявлений при нарастании отдельных элементов дезинтеграции. Показателен пример ситуации вокруг миграционного кризиса в испанской Сеуте: страны-члены помимо общих обсуждений потенциальных действий активно начали вводить ограничения и дополнительные проверки на границах.При этом ждать развала ЕС и начала процессов, аналогичных Brexit, не стоит. Инерция политического и экономического классов европейских стран весьма значительна. Проблемы, хоть и нарастают, но пока отражаются лишь относительно слабыми проявлениями, которые удаётся купировать.Что касается перспектив вступления в ЕС Армении, Украины и Молдавии, то вероятность их реализации стремится к нулю. Эти страны никогда не смогут выполнить даже половину требуемых для вступления в ЕС условий. Важно понимать, что от них этого и не требуется. Основная задача выдачи безосновательных обещаний о потенциальном членстве — ориентация этих стран на экономическое, политическое, а в лучшем для ЕС случае и военное противостояние с Россией. Интересы этих стран никого в ЕС не волнуют.Автор: Михаил Хачатурян, кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета
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Михаил Хачатурян
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, исландия, михаил хачатурян, норвегия, ес
Мнения аналитиков, Исландия, Михаил Хачатурян, НОРВЕГИЯ, ЕС
05:05 04.09.2026
 

Евросоюз больше не манит: почему богатые туда не спешат

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Михаил Хачатурян, кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета
Михаил Хачатурян
Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета
Все материалы
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В текущих условиях Европейский союз с точки зрения экономики не выглядит привлекательным для членства. Пример Исландии, граждане которой в ходе недавнего референдума отвергли возобновление переговоров о вступлении в объединение - тому подтверждение. Главная причина — страны-члены жёстко ограничены в принятии самостоятельных решений общими нормами и правилами.
Именно отсутствие самостоятельности в определении направлений экономической политики, как во внутрихозяйственных вопросах, так и во внешнеэкономической деятельности, а также невозможность проводить самостоятельную миграционную политику — основные причины, по которым крупные европейские страны, такие как Исландия, Норвегия и Швейцария, отказываются от полноценного вступления в ЕС, сохраняя лишь ограниченный набор интеграционных взаимодействий.
Другим значимым фактором становится политическая и хозяйственная немощь Еврокомиссии. Она всё в большей степени превращается в орган политического контроля и жёсткого экономического регулирования при полном отсутствии сколь-нибудь значимых экономических идей, которые могли бы стать базой для устойчивого развития объединения. Стремление к унификации всех принимаемых решений исключает даже возможность учёта национальной специфики общественного и экономического развития стран-участниц.
Государственный флаг Исландии - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
Журналист рассказал о мнении исландцев по вопросу членства в ЕС
31 августа, 13:06
Все эти аспекты всё больше способствуют превращению ЕС в фактически унитарное объединение при номинальном сохранении и ограниченной функциональности национальных правительств. Перспектива в данном контексте означает продолжение стагнационных проявлений при нарастании отдельных элементов дезинтеграции. Показателен пример ситуации вокруг миграционного кризиса в испанской Сеуте: страны-члены помимо общих обсуждений потенциальных действий активно начали вводить ограничения и дополнительные проверки на границах.
При этом ждать развала ЕС и начала процессов, аналогичных Brexit, не стоит. Инерция политического и экономического классов европейских стран весьма значительна. Проблемы, хоть и нарастают, но пока отражаются лишь относительно слабыми проявлениями, которые удаётся купировать.
Что касается перспектив вступления в ЕС Армении, Украины и Молдавии, то вероятность их реализации стремится к нулю. Эти страны никогда не смогут выполнить даже половину требуемых для вступления в ЕС условий. Важно понимать, что от них этого и не требуется. Основная задача выдачи безосновательных обещаний о потенциальном членстве — ориентация этих стран на экономическое, политическое, а в лучшем для ЕС случае и военное противостояние с Россией. Интересы этих стран никого в ЕС не волнуют.
Автор: Михаил Хачатурян, кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета

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