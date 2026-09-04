https://1prime.ru/20260904/khachaturyan-872868567.html

Евросоюз больше не манит: почему богатые туда не спешат

Евросоюз больше не манит: почему богатые туда не спешат - 04.09.2026, ПРАЙМ

Евросоюз больше не манит: почему богатые туда не спешат

В текущих условиях Европейский союз с точки зрения экономики не выглядит привлекательным для членства. Пример Исландии, граждане которой в ходе недавнего... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T05:05+0300

2026-09-04T05:05+0300

2026-09-04T05:05+0300

мнения аналитиков

исландия

михаил хачатурян

норвегия

ес

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. В текущих условиях Европейский союз с точки зрения экономики не выглядит привлекательным для членства. Пример Исландии, граждане которой в ходе недавнего референдума отвергли возобновление переговоров о вступлении в объединение - тому подтверждение. Главная причина — страны-члены жёстко ограничены в принятии самостоятельных решений общими нормами и правилами. Именно отсутствие самостоятельности в определении направлений экономической политики, как во внутрихозяйственных вопросах, так и во внешнеэкономической деятельности, а также невозможность проводить самостоятельную миграционную политику — основные причины, по которым крупные европейские страны, такие как Исландия, Норвегия и Швейцария, отказываются от полноценного вступления в ЕС, сохраняя лишь ограниченный набор интеграционных взаимодействий.Другим значимым фактором становится политическая и хозяйственная немощь Еврокомиссии. Она всё в большей степени превращается в орган политического контроля и жёсткого экономического регулирования при полном отсутствии сколь-нибудь значимых экономических идей, которые могли бы стать базой для устойчивого развития объединения. Стремление к унификации всех принимаемых решений исключает даже возможность учёта национальной специфики общественного и экономического развития стран-участниц.Все эти аспекты всё больше способствуют превращению ЕС в фактически унитарное объединение при номинальном сохранении и ограниченной функциональности национальных правительств. Перспектива в данном контексте означает продолжение стагнационных проявлений при нарастании отдельных элементов дезинтеграции. Показателен пример ситуации вокруг миграционного кризиса в испанской Сеуте: страны-члены помимо общих обсуждений потенциальных действий активно начали вводить ограничения и дополнительные проверки на границах.При этом ждать развала ЕС и начала процессов, аналогичных Brexit, не стоит. Инерция политического и экономического классов европейских стран весьма значительна. Проблемы, хоть и нарастают, но пока отражаются лишь относительно слабыми проявлениями, которые удаётся купировать.Что касается перспектив вступления в ЕС Армении, Украины и Молдавии, то вероятность их реализации стремится к нулю. Эти страны никогда не смогут выполнить даже половину требуемых для вступления в ЕС условий. Важно понимать, что от них этого и не требуется. Основная задача выдачи безосновательных обещаний о потенциальном членстве — ориентация этих стран на экономическое, политическое, а в лучшем для ЕС случае и военное противостояние с Россией. Интересы этих стран никого в ЕС не волнуют.Автор: Михаил Хачатурян, кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета

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исландия

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2026

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Михаил Хачатурян https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/01/872870194_0:58:1165:1222_100x100_80_0_0_b02a54032459a55f78ceb6bef509104a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Хачатурян https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/01/872870194_0:58:1165:1222_100x100_80_0_0_b02a54032459a55f78ceb6bef509104a.jpg

мнения аналитиков, исландия, михаил хачатурян, норвегия, ес