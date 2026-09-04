https://1prime.ru/20260904/kia-873049802.html

Kia подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Kia подала заявку на регистрацию товарного знака в России - 04.09.2026, ПРАЙМ

Kia подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Южнокорейский автопроизводитель Kia подал заявку на регистрацию в России товарного знака в виде логотипа компании, следует из данных Роспатента, которые изучило | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T17:16+0300

2026-09-04T17:16+0300

2026-09-04T17:16+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель Kia подал заявку на регистрацию в России товарного знака в виде логотипа компании, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в виде золотого логотипа "Ки" в сентябре, в качестве заявителя указана "Киа Корпорейшн". Под этим товарным знаком компания хочет продавать в России 3D-принтеры, печатные машины, промышленных роботов, роботов для помощи по дому, а также тормоза и насосы для машин. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах.

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