https://1prime.ru/20260904/kia-873049802.html
Kia подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Kia подала заявку на регистрацию товарного знака в России - 04.09.2026, ПРАЙМ
Kia подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Южнокорейский автопроизводитель Kia подал заявку на регистрацию в России товарного знака в виде логотипа компании, следует из данных Роспатента, которые изучило | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T17:16+0300
2026-09-04T17:16+0300
2026-09-04T17:16+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873049802.jpg?1788531406
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель Kia подал заявку на регистрацию в России товарного знака в виде логотипа компании, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в виде золотого логотипа "Ки" в сентябре, в качестве заявителя указана "Киа Корпорейшн".
Под этим товарным знаком компания хочет продавать в России 3D-принтеры, печатные машины, промышленных роботов, роботов для помощи по дому, а также тормоза и насосы для машин.
Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Kia подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Kia подала заявку на регистрацию в России товарного знака в виде логотипа компании
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель Kia подал заявку на регистрацию в России товарного знака в виде логотипа компании, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в виде золотого логотипа "Ки" в сентябре, в качестве заявителя указана "Киа Корпорейшн".
Под этим товарным знаком компания хочет продавать в России 3D-принтеры, печатные машины, промышленных роботов, роботов для помощи по дому, а также тормоза и насосы для машин.
Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах.