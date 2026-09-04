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Киркоров владеет 25% компании "Королевство сладостей" - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Киркоров владеет 25% компании "Королевство сладостей"
Киркоров владеет 25% компании "Королевство сладостей" - 04.09.2026, ПРАЙМ
Киркоров владеет 25% компании "Королевство сладостей"
Народный артист России Филипп Киркоров владеет 25% компании по производству кондитерских изделий, тортов и шоколада "Королевство сладостей", следует из данных... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T22:18+0300
2026-09-04T22:18+0300
бизнес
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Народный артист России Филипп Киркоров владеет 25% компании по производству кондитерских изделий, тортов и шоколада "Королевство сладостей", следует из данных информационного сервиса о компаниях "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. ООО "Королевство сладостей" зарегистрировано в июне этого года. Генеральным директором является известный ресторатор, основатель и совладелец сети рестораном Black Star Burger Юрий Левитас, ему принадлежат 25% компании. В число учредителей также входят Андрей Попков с долей в 50% и Филипп Киркоров, которому досталась четверть компании. Компания "Королевство сладостей" занимается ресторанной деятельностью, производством и торговлей хлеба и кондитерских изделий, тортов, пирожных, печенья, шоколада, в том числе для детей, а также продажей напитков. Ранее, изучив данные налоговой, РИА Новости выяснило, что Киркорову запретили открывать новый бизнес в стране до осени 2028 года. Причиной стала недостоверная информация, которую внесли две его компании в ЕГРЮЛ. Одна из них - "Филипп Киркоров Корпорейшн" - прекратила свою деятельность, а вторая, занимающаяся торговлей одеждой, обувью и другими товарами - "Филл фо ю", неправильно указала адрес. Совокупно ограничение на открытие нового бизнеса длится до 18 сентября 2028 года. У Киркорова есть еще три компании: одна из них ведет деятельность в области исполнительных искусств, другая - в области радиовещания, а третья занимается строительством жилых и нежилых зданий.
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бизнес
Бизнес
22:18 04.09.2026
 
Киркоров владеет 25% компании "Королевство сладостей"

Киркоров владеет 25% компании по производству тортов и шоколада "Королевство сладостей"

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Народный артист России Филипп Киркоров владеет 25% компании по производству кондитерских изделий, тортов и шоколада "Королевство сладостей", следует из данных информационного сервиса о компаниях "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
ООО "Королевство сладостей" зарегистрировано в июне этого года. Генеральным директором является известный ресторатор, основатель и совладелец сети рестораном Black Star Burger Юрий Левитас, ему принадлежат 25% компании. В число учредителей также входят Андрей Попков с долей в 50% и Филипп Киркоров, которому досталась четверть компании.
Компания "Королевство сладостей" занимается ресторанной деятельностью, производством и торговлей хлеба и кондитерских изделий, тортов, пирожных, печенья, шоколада, в том числе для детей, а также продажей напитков.
Ранее, изучив данные налоговой, РИА Новости выяснило, что Киркорову запретили открывать новый бизнес в стране до осени 2028 года. Причиной стала недостоверная информация, которую внесли две его компании в ЕГРЮЛ. Одна из них - "Филипп Киркоров Корпорейшн" - прекратила свою деятельность, а вторая, занимающаяся торговлей одеждой, обувью и другими товарами - "Филл фо ю", неправильно указала адрес. Совокупно ограничение на открытие нового бизнеса длится до 18 сентября 2028 года.
У Киркорова есть еще три компании: одна из них ведет деятельность в области исполнительных искусств, другая - в области радиовещания, а третья занимается строительством жилых и нежилых зданий.
 
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