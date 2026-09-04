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Сечин: Китай рационально подходит к размещению ЦОД
Сечин: Китай рационально подходит к размещению ЦОД - 04.09.2026, ПРАЙМ
Сечин: Китай рационально подходит к размещению ЦОД
Китай рационально подходит к размещению центров обработки данных (ЦОД), заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:47+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Китай рационально подходит к размещению центров обработки данных (ЦОД), заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Китай рационально подходит к распределению энергоресурсов и вычислительных мощностей. Например, планируется размещать дата-центры в регионах, богатыми ресурсами новой энергетики, поощряется заключение многолетних договоров на покупку электроэнергии дата-центрами, что оптимизирует инвестиционную нагрузку на генерацию", - сказал он в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
По словам Сечина, при необходимости строительства дополнительной генерации вопрос решается за счет самих центров обработки данных, а не за счет действующих потребителей.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, китай, владивосток, игорь сечин, вэф, роснефть
РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Игорь Сечин, ВЭФ, Роснефть
Сечин: Китай рационально подходит к размещению ЦОД
Сечин: Китай рационально подходит к размещению центров обработки данных
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Китай рационально подходит к размещению центров обработки данных (ЦОД), заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Китай рационально подходит к распределению энергоресурсов и вычислительных мощностей. Например, планируется размещать дата-центры в регионах, богатыми ресурсами новой энергетики, поощряется заключение многолетних договоров на покупку электроэнергии дата-центрами, что оптимизирует инвестиционную нагрузку на генерацию", - сказал он в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
По словам Сечина, при необходимости строительства дополнительной генерации вопрос решается за счет самих центров обработки данных, а не за счет действующих потребителей.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.