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Сечин: Китай рационально подходит к размещению ЦОД

Сечин: Китай рационально подходит к размещению ЦОД - 04.09.2026, ПРАЙМ

Сечин: Китай рационально подходит к размещению ЦОД

Китай рационально подходит к размещению центров обработки данных (ЦОД), заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:47+0300

2026-09-04T09:47+0300

2026-09-04T09:47+0300

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игорь сечин

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Китай рационально подходит к размещению центров обработки данных (ЦОД), заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Китай рационально подходит к распределению энергоресурсов и вычислительных мощностей. Например, планируется размещать дата-центры в регионах, богатыми ресурсами новой энергетики, поощряется заключение многолетних договоров на покупку электроэнергии дата-центрами, что оптимизирует инвестиционную нагрузку на генерацию", - сказал он в ходе выступления на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. По словам Сечина, при необходимости строительства дополнительной генерации вопрос решается за счет самих центров обработки данных, а не за счет действующих потребителей. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, китай, владивосток, игорь сечин, вэф, роснефть