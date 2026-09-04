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"Т Плюс" может заключить контракт с Китаем на поставку оборудования - 04.09.2026, ПРАЙМ
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"Т Плюс" может заключить контракт с Китаем на поставку оборудования
"Т Плюс" может заключить контракт с Китаем на поставку оборудования - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Т Плюс" может заключить контракт с Китаем на поставку оборудования
"Т Плюс" рассматривает возможность заключения контракта на поставки из Китая небольшого генерирующего оборудования и накопителей энергии, заявил журналистам... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:15+0300
2026-09-04T11:15+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Т Плюс" рассматривает возможность заключения контракта на поставки из Китая небольшого генерирующего оборудования и накопителей энергии, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума. Он напомнил, что в части закупок оборудования в России действует ряд требований по импортозамещению, есть определенная балльная система, и "Т Плюс" четко ей следует. Однако на вспомогательное оборудование - компрессоры, газодожимные части оборудования по подготовке воздуха, насосы - ограничения не распространяются. "Мы открыты к диалогу с китайскими коллегами. Рассматриваем возможность заключения контракта по поставкам небольшого генерирующего оборудования и накопителей энергии", - добавил Сниккарс. В "Т Плюс" насчитывается более 500 котельных, в которых можно использовать накопители в пиковые часы, отметил он. "Мы видим профиль потребления наших клиентов и можем обратить их внимание на то, что у них рваный график энергопотребления и спрогнозировать их часы максимальной потребности в электроэнергии. Установка накопителя дает возможность оптимизировать затраты. Регионы могут быть любыми - начиная от Москвы и заканчивая Самарой или Коми", - объяснил глава компании. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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китай, москва, самара, т плюс, вэф
КИТАЙ, МОСКВА, САМАРА, Т Плюс, ВЭФ
11:15 04.09.2026
 
"Т Плюс" может заключить контракт с Китаем на поставку оборудования

"Т Плюс" рассматривает возможность заключения контракта на поставку оборудования из Китая

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Т Плюс" рассматривает возможность заключения контракта на поставки из Китая небольшого генерирующего оборудования и накопителей энергии, заявил журналистам гендиректор компании Павел Сниккарс в кулуарах Восточного экономического форума.
Он напомнил, что в части закупок оборудования в России действует ряд требований по импортозамещению, есть определенная балльная система, и "Т Плюс" четко ей следует. Однако на вспомогательное оборудование - компрессоры, газодожимные части оборудования по подготовке воздуха, насосы - ограничения не распространяются.
"Мы открыты к диалогу с китайскими коллегами. Рассматриваем возможность заключения контракта по поставкам небольшого генерирующего оборудования и накопителей энергии", - добавил Сниккарс.
В "Т Плюс" насчитывается более 500 котельных, в которых можно использовать накопители в пиковые часы, отметил он.
"Мы видим профиль потребления наших клиентов и можем обратить их внимание на то, что у них рваный график энергопотребления и спрогнозировать их часы максимальной потребности в электроэнергии. Установка накопителя дает возможность оптимизировать затраты. Регионы могут быть любыми - начиная от Москвы и заканчивая Самарой или Коми", - объяснил глава компании.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
КИТАЙМОСКВАСАМАРАТ ПлюсВЭФ
 
 
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