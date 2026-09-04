Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае предложили создать зону инновационного сотрудничества с Россией - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/kitaj-873036414.html
В Китае предложили создать зону инновационного сотрудничества с Россией
В Китае предложили создать зону инновационного сотрудничества с Россией - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Китае предложили создать зону инновационного сотрудничества с Россией
Председатель рабочего комитета "Один пояс, один путь" Китайской ассоциации малых и средних предприятий Шан Шивэй предложил создать зону инновационного... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:53+0300
2026-09-04T13:53+0300
россия
китай
хабаровск
мсп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873036414.jpg?1788519229
ХАБАРОВСК, 4 сен – ПРАЙМ. Председатель рабочего комитета "Один пояс, один путь" Китайской ассоциации малых и средних предприятий Шан Шивэй предложил создать зону инновационного сотрудничества для малых и средних предприятий (МСП) Китая и России. "Я предлагаю официально учредить китайско-российскую зону инновационного сотрудничества для МСП, где будут комплексно реализованы политические, финансовые, кредитные и правовые механизмы, создавая экспериментальную площадку институциональных инноваций" - сказал Шан Шивэй в ходе сессии на Втором российско-китайском форуме. По его словам, также необходимо создать совместный фонд для субсидирования проектов в зоне: на технологический трансфер, совместные НИОКР, развитие производственных цепочек, локализацию новой продукции. Второй Российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
китай
хабаровск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, хабаровск, мсп
РОССИЯ, КИТАЙ, Хабаровск, МСП
13:53 04.09.2026
 
В Китае предложили создать зону инновационного сотрудничества с Россией

Шан Шивэй предложил создать зону инновационного сотрудничества для МСП Китая и России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ХАБАРОВСК, 4 сен – ПРАЙМ. Председатель рабочего комитета "Один пояс, один путь" Китайской ассоциации малых и средних предприятий Шан Шивэй предложил создать зону инновационного сотрудничества для малых и средних предприятий (МСП) Китая и России.
"Я предлагаю официально учредить китайско-российскую зону инновационного сотрудничества для МСП, где будут комплексно реализованы политические, финансовые, кредитные и правовые механизмы, создавая экспериментальную площадку институциональных инноваций" - сказал Шан Шивэй в ходе сессии на Втором российско-китайском форуме.
По его словам, также необходимо создать совместный фонд для субсидирования проектов в зоне: на технологический трансфер, совместные НИОКР, развитие производственных цепочек, локализацию новой продукции.
Второй Российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
РОССИЯКИТАЙХабаровскМСП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала