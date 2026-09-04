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В Китае предложили создать зону инновационного сотрудничества с Россией
В Китае предложили создать зону инновационного сотрудничества с Россией - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Китае предложили создать зону инновационного сотрудничества с Россией
Председатель рабочего комитета "Один пояс, один путь" Китайской ассоциации малых и средних предприятий Шан Шивэй предложил создать зону инновационного... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:53+0300
2026-09-04T13:53+0300
2026-09-04T13:53+0300
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ХАБАРОВСК, 4 сен – ПРАЙМ. Председатель рабочего комитета "Один пояс, один путь" Китайской ассоциации малых и средних предприятий Шан Шивэй предложил создать зону инновационного сотрудничества для малых и средних предприятий (МСП) Китая и России.
"Я предлагаю официально учредить китайско-российскую зону инновационного сотрудничества для МСП, где будут комплексно реализованы политические, финансовые, кредитные и правовые механизмы, создавая экспериментальную площадку институциональных инноваций" - сказал Шан Шивэй в ходе сессии на Втором российско-китайском форуме.
По его словам, также необходимо создать совместный фонд для субсидирования проектов в зоне: на технологический трансфер, совместные НИОКР, развитие производственных цепочек, локализацию новой продукции.
Второй Российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, китай, хабаровск, мсп
РОССИЯ, КИТАЙ, Хабаровск, МСП
В Китае предложили создать зону инновационного сотрудничества с Россией
Шан Шивэй предложил создать зону инновационного сотрудничества для МСП Китая и России
ХАБАРОВСК, 4 сен – ПРАЙМ. Председатель рабочего комитета "Один пояс, один путь" Китайской ассоциации малых и средних предприятий Шан Шивэй предложил создать зону инновационного сотрудничества для малых и средних предприятий (МСП) Китая и России.
"Я предлагаю официально учредить китайско-российскую зону инновационного сотрудничества для МСП, где будут комплексно реализованы политические, финансовые, кредитные и правовые механизмы, создавая экспериментальную площадку институциональных инноваций" - сказал Шан Шивэй в ходе сессии на Втором российско-китайском форуме.
По его словам, также необходимо создать совместный фонд для субсидирования проектов в зоне: на технологический трансфер, совместные НИОКР, развитие производственных цепочек, локализацию новой продукции.
Второй Российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.