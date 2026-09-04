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В Китае оценили рынок въездного туризма из России
В Китае оценили рынок въездного туризма из России - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Китае оценили рынок въездного туризма из России
Рынок въездного туризма из России в Китай находится на стадии неосвоенного потенциала, рассказала РИА Новости профессор Института туризма и кулинарии... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T17:34+0300
2026-09-04T17:34+0300
2026-09-04T17:34+0300
туризм
бизнес
китай
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 4 сен - ПРАЙМ. Рынок въездного туризма из России в Китай находится на стадии неосвоенного потенциала, рассказала РИА Новости профессор Института туризма и кулинарии Харбинского коммерческого университета Чжао Ян.
"Я считаю, что рынок въездного туризма из России в Китай сейчас находится на стадии неосвоенного потенциала", - сказала она.
По ее словам, российские туристы едут в курортный город Санья, поскольку не знают о многих других культурных местах и достопримечательностях Китая, включая провинцию Хэйлунцзян и другие северные районы страны.
"На мой взгляд, сейчас еще не налажена система туристических продуктов, продвижения и маркетинговых каналов (других регионов Китая - ред.)", - объяснила профессор.
Она также отметила, что на данный момент необходимо найти варианты, как развивать туристическое направление северных районов Китая, опираясь на исторические и культурные моменты.
Второй российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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туризм, бизнес, китай, хабаровск
Туризм, Бизнес, КИТАЙ, Хабаровск
В Китае оценили рынок въездного туризма из России
Профессор Чжао Ян назвала рынок въездного туризма из России в Китай неосвоенным
ХАБАРОВСК, 4 сен - ПРАЙМ. Рынок въездного туризма из России в Китай находится на стадии неосвоенного потенциала, рассказала РИА Новости профессор Института туризма и кулинарии Харбинского коммерческого университета Чжао Ян.
"Я считаю, что рынок въездного туризма из России в Китай сейчас находится на стадии неосвоенного потенциала", - сказала она.
По ее словам, российские туристы едут в курортный город Санья, поскольку не знают о многих других культурных местах и достопримечательностях Китая, включая провинцию Хэйлунцзян и другие северные районы страны.
"На мой взгляд, сейчас еще не налажена система туристических продуктов, продвижения и маркетинговых каналов (других регионов Китая - ред.)", - объяснила профессор.
Она также отметила, что на данный момент необходимо найти варианты, как развивать туристическое направление северных районов Китая, опираясь на исторические и культурные моменты.
Второй российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.