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В Китае оценили рынок въездного туризма из России

В Китае оценили рынок въездного туризма из России - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Китае оценили рынок въездного туризма из России

Рынок въездного туризма из России в Китай находится на стадии неосвоенного потенциала, рассказала РИА Новости профессор Института туризма и кулинарии... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T17:34+0300

2026-09-04T17:34+0300

2026-09-04T17:34+0300

туризм

бизнес

китай

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 4 сен - ПРАЙМ. Рынок въездного туризма из России в Китай находится на стадии неосвоенного потенциала, рассказала РИА Новости профессор Института туризма и кулинарии Харбинского коммерческого университета Чжао Ян. "Я считаю, что рынок въездного туризма из России в Китай сейчас находится на стадии неосвоенного потенциала", - сказала она. По ее словам, российские туристы едут в курортный город Санья, поскольку не знают о многих других культурных местах и достопримечательностях Китая, включая провинцию Хэйлунцзян и другие северные районы страны. "На мой взгляд, сейчас еще не налажена система туристических продуктов, продвижения и маркетинговых каналов (других регионов Китая - ред.)", - объяснила профессор. Она также отметила, что на данный момент необходимо найти варианты, как развивать туристическое направление северных районов Китая, опираясь на исторические и культурные моменты. Второй российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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туризм, бизнес, китай, хабаровск