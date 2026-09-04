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Хабаровский край достиг значительных результатов в сотрудничестве с КНР

Хабаровский край достиг значительных результатов в сотрудничестве с КНР - 04.09.2026, ПРАЙМ

Хабаровский край достиг значительных результатов в сотрудничестве с КНР

Хабаровский край достиг значительных результатов в сотрудничестве с регионами Китая, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:51+0300

2026-09-04T09:51+0300

2026-09-04T09:51+0300

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хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 4 сен – ПРАЙМ. Хабаровский край достиг значительных результатов в сотрудничестве с регионами Китая, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Пленарное заседание "Российско-китайское сотрудничество: вместе к устойчивому развитию и процветанию" проходит в Хабаровске в рамках Второго российско-китайского форума. "Хабаровский край… активно сотрудничает с регионами Китая в области энергетики, полезных ископаемых, сельского хозяйства, строительных материалов, логистики и культурного обмена и достиг значительных результатов", - заявил он. Посол также отметил, что Хабаровск является важным центром и транспортным узлом Дальнего Востока. Второй Российско-китайский форум проходит 4-6 сентября в Хабаровске. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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хабаровск

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россия, китай, хабаровск, хабаровский край