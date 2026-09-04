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У дальневосточной льготной ипотеки есть потенциал, заявил Кобяков
У дальневосточной льготной ипотеки есть потенциал, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ
У дальневосточной льготной ипотеки есть потенциал, заявил Кобяков
У дальневосточной и арктической льготной ипотеки есть хороший потенциал, как у проекта, заявил советник президента России, ответственный секретарь... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T07:46+0300
2026-09-04T07:46+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. У дальневосточной и арктической льготной ипотеки есть хороший потенциал, как у проекта, заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Дальневосточная и арктическая льготная ипотека, как проект, имеет хороший потенциал", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Бизнес, Владивосток, ВЭФ
У дальневосточной льготной ипотеки есть потенциал, заявил Кобяков
Кобяков: у дальневосточной и арктической льготной ипотеки есть потенциал
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. У дальневосточной и арктической льготной ипотеки есть хороший потенциал, как у проекта, заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Дальневосточная и арктическая льготная ипотека, как проект, имеет хороший потенциал", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.