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В области искусственного интеллекта наметился перелом, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ
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В области искусственного интеллекта наметился перелом, заявил Кобяков
В области искусственного интеллекта наметился перелом, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ
В области искусственного интеллекта наметился перелом, заявил Кобяков
В области искусственного интеллекта наметился перелом: США уступают инициативу Китаю, заявил на итоговом брифинге на ВЭФ советник президента России,... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:31+0300
2026-09-04T08:38+0300
технологии
россия
сша
китай
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. В области искусственного интеллекта наметился перелом: США уступают инициативу Китаю, заявил на итоговом брифинге на ВЭФ советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "В области искусственного интеллекта, наметился настоящий перелом, США на глазах уступают инициативу Китаю в гонке больших языковых моделей, главным же вопросом становится вопрос власти, у кого она будет", - сказал Кобяков. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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технологии, россия, сша, китай, владивосток, вэф
Технологии, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Владивосток, ВЭФ
08:31 04.09.2026 (обновлено: 08:38 04.09.2026)
 
В области искусственного интеллекта наметился перелом, заявил Кобяков

Кобяков: США уступают инициативу Китаю в области искусственного интеллекта

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. В области искусственного интеллекта наметился перелом: США уступают инициативу Китаю, заявил на итоговом брифинге на ВЭФ советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"В области искусственного интеллекта, наметился настоящий перелом, США на глазах уступают инициативу Китаю в гонке больших языковых моделей, главным же вопросом становится вопрос власти, у кого она будет", - сказал Кобяков.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТехнологииРОССИЯСШАКИТАЙВладивостокВЭФ
 
 
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