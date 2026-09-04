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В области искусственного интеллекта наметился перелом, заявил Кобяков
В области искусственного интеллекта наметился перелом, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ
В области искусственного интеллекта наметился перелом, заявил Кобяков
В области искусственного интеллекта наметился перелом: США уступают инициативу Китаю, заявил на итоговом брифинге на ВЭФ советник президента России,... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:31+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. В области искусственного интеллекта наметился перелом: США уступают инициативу Китаю, заявил на итоговом брифинге на ВЭФ советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "В области искусственного интеллекта, наметился настоящий перелом, США на глазах уступают инициативу Китаю в гонке больших языковых моделей, главным же вопросом становится вопрос власти, у кого она будет", - сказал Кобяков. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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технологии, россия, сша, китай, владивосток, вэф
Технологии, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Владивосток, ВЭФ
В области искусственного интеллекта наметился перелом, заявил Кобяков
Кобяков: США уступают инициативу Китаю в области искусственного интеллекта
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. В области искусственного интеллекта наметился перелом: США уступают инициативу Китаю, заявил на итоговом брифинге на ВЭФ советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"В области искусственного интеллекта, наметился настоящий перелом, США на глазах уступают инициативу Китаю в гонке больших языковых моделей, главным же вопросом становится вопрос власти, у кого она будет", - сказал Кобяков.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.