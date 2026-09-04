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России нужно грамотное управление инвестиционными ресурсами, заявил Кобяков

России нужно грамотное управление инвестиционными ресурсами, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ

России нужно грамотное управление инвестиционными ресурсами, заявил Кобяков

России в условиях санкционной войны с Западом нужно грамотное управление имеющимися инвестиционными ресурсами, нужно опираться на частный капитал и дать... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:45+0300

2026-09-04T14:45+0300

2026-09-04T15:46+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. России в условиях санкционной войны с Западом нужно грамотное управление имеющимися инвестиционными ресурсами, нужно опираться на частный капитал и дать населению привлекательное предложение для инвестиций в российскую экономику, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. "Требуется грамотное управление денежными потоками, теми инвестиционными ресурсами, которые есть у страны, людей, компаний. Непонятно, почему страна, которая находится в санкционной войне с Западом, имеет реальные положительные ставки в своей экономике, оказывается в условиях оттока капитала из страны", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам ВЭФ. "Вообще хочется отметить, и вчера президент об этом особо четко подчеркнул для правительства, что самый крупный и терпеливый инвестор в нашей стране - это наши граждане, наше население", - продолжил он. По словам Кобякова, население пока не получило "привлекательного предложения инвестировать в свою же экономику". "В том числе и поэтому президент говорит о необходимости перезапустить инвестиционный цикл за счет стабильных условий в экономике. Тогда можно будет опираться на частный капитал, а не только на государственные расходы. Как на пленарной сессии сказал президент, если у нас будет здоровая макроэкономика, потихоньку все встанет на свои места", - сказал советник президента. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, мировая экономика, запад, владивосток, вэф