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Изоляция России в современном мире практически невозможна, заявил Кобяков
Изоляция России в современном мире практически невозможна, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ
Изоляция России в современном мире практически невозможна, заявил Кобяков
Изоляция России в современном мире практически невозможна, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:35+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Изоляция России в современном мире практически невозможна, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Изоляция в современным мире практически невозможна, по крайней мере, для нашей страны... Если только вы сами себя не отрезаете от мира, сами себе не разрушаете торговые пути, сами не разрушаете свою валюту, сами не подрываете доверие и уважение людей в мире", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Технологии, РОССИЯ, Владивосток, ВЭФ
Изоляция России в современном мире практически невозможна, заявил Кобяков
Кобяков: изоляция России в современном мире практически невозможна
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Изоляция России в современном мире практически невозможна, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Изоляция в современным мире практически невозможна, по крайней мере, для нашей страны... Если только вы сами себя не отрезаете от мира, сами себе не разрушаете торговые пути, сами не разрушаете свою валюту, сами не подрываете доверие и уважение людей в мире", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.