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Переход экономического центра мира в АТР произошел на ВЭФ, заявил Кобяков
Переход экономического центра мира в АТР произошел на ВЭФ, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ
Переход экономического центра мира в АТР произошел на ВЭФ, заявил Кобяков
Переход в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) экономического, финансового, технологического центров мира состоялся, о чем и говорит участие представителей из 78 | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:43+0300
2026-09-04T08:43+0300
2026-09-04T08:43+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Переход в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) экономического, финансового, технологического центров мира состоялся, о чем и говорит участие представителей из 78 стран в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Переход в АТР экономического, финансового, промышленного, технологического центров мира состоялся, участие представителей из 78 стран (в ВЭФ - ред.) наглядно это демонстрирует", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Технологии, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владивосток, ВЭФ
Переход экономического центра мира в АТР произошел на ВЭФ, заявил Кобяков
Кобяков: переход экономического и технологического центров мира в АТР состоялся на ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Переход в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) экономического, финансового, технологического центров мира состоялся, о чем и говорит участие представителей из 78 стран в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Переход в АТР экономического, финансового, промышленного, технологического центров мира состоялся, участие представителей из 78 стран (в ВЭФ - ред.) наглядно это демонстрирует", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.