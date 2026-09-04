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Афганские и дагестанские компании подписали соглашения на 14,5 млн долларов

Афганские и дагестанские компании подписали соглашения на 14,5 млн долларов - 04.09.2026, ПРАЙМ

Афганские и дагестанские компании подписали соглашения на 14,5 млн долларов

Представители 45 афганских и 15 дагестанских компаний провели деловую встречу в Кабуле по вопросам расширения экономического сотрудничества, по итогам которой... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:19+0300

2026-09-04T12:19+0300

2026-09-04T12:29+0300

бизнес

мировая экономика

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дагестан

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Представители 45 афганских и 15 дагестанских компаний провели деловую встречу в Кабуле по вопросам расширения экономического сотрудничества, по итогам которой подписаны четыре соглашения на общую сумму 14,5 миллионов долларов в отношении поставок стройматериалов, фармацевтики, продовольствия и оказания услуг в сфере АПК, сообщает пресс-служба афганской Торгово-инвестиционной палаты (ACCI). Мероприятие было организовано в рамках инициативы ACCI и охватило сферы торговли, инвестиций, транзита, транспорта и совместной экономической деятельности. "Представители 45 афганских и 15 дагестанских компаний провели деловую встречу в Кабуле по вопросам расширения экономического сотрудничества, по итогам которой подписаны четыре соглашения на общую сумму 14,5 миллионов долларов. Договоренности касаются поставок строительных материалов, фармацевтической продукции, продовольствия и оказания услуг в сфере сельского хозяйства", - отмечает пресс-служба. Заместитель главы ACCI Хабибулла Омар отметил, что торговые связи между частным сектором Афганистана и Дагестана расширяются, а проведение подобных мероприятий создает важные возможности для развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Он указал на значительный экономический потенциал Афганистана, особенно в таких сферах, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, производство, переработка продуктов питания, энергетика, транспорт, строительство и сфера услуг. "Объединение экономических возможностей Афганистана с аналогичным потенциалом Дагестана может способствовать росту взаимной торговли, продвижению совместных инвестиций и реализации общих производственных проектов", - заявил Омар. Он подчеркнул, что частный сектор страны заинтересован в переходе от ограниченного товарообмена и разовых сделок к более масштабному, устойчивому и диверсифицированному экономическому партнерству с Дагестаном. Омар призвал дагестанских предпринимателей и инвесторов детально изучить инвестиционные возможности, доступные в Афганистане, отметив, что афганские деловые круги проявляют все большой интерес к коммерческим и инвестиционным перспективам на рынке Дагестана. В свою очередь вице-президент Торгово-промышленной палаты Дагестана Арслан Али Гамзатов высоко оценил работу ACCI по созданию необходимых условий для предпринимателей и инвесторов. Он отметил, что активизация экономического взаимодействия между Афганистаном и Россией открывает новые возможности для сотрудничества частных секторов обеих стран. Гамзатов назвал логистику одним из ключевых вопросов в развитии двусторонней торговли и подчеркнул необходимость решения существующих проблем в этой сфере, а также укрепления транспортной и коммерческой инфраструктуры для дальнейшего расширения экономических связей.

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бизнес, мировая экономика, афганистан, дагестан