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Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики
Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики - 04.09.2026, ПРАЙМ
Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики
Руководство Южной Кореи хочет превратить Северный морской путь (СМП) в двигатель своей экономики, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:04+0300
2026-09-04T08:04+0300
россия
южная корея
арктика
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Руководство Южной Кореи хочет превратить Северный морской путь (СМП) в двигатель своей экономики, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. "Включается в игру в Арктике Южная Корея. Нынешнее руководство страны хочет превратить Северный морской путь в новый двигатель роста их экономики, связать СМП с портами, судостроением, логистикой, развитием юго-востока страны", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, южная корея, арктика, владивосток, вэф
РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АРКТИКА, Владивосток, ВЭФ
08:04 04.09.2026
 
Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики

Кобяков: Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Руководство Южной Кореи хочет превратить Северный морской путь (СМП) в двигатель своей экономики, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
"Включается в игру в Арктике Южная Корея. Нынешнее руководство страны хочет превратить Северный морской путь в новый двигатель роста их экономики, связать СМП с портами, судостроением, логистикой, развитием юго-востока страны", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯАРКТИКАВладивостокВЭФ
 
 
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