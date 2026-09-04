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Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики
Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики - 04.09.2026, ПРАЙМ
Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики
Руководство Южной Кореи хочет превратить Северный морской путь (СМП) в двигатель своей экономики, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:04+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Руководство Южной Кореи хочет превратить Северный морской путь (СМП) в двигатель своей экономики, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
"Включается в игру в Арктике Южная Корея. Нынешнее руководство страны хочет превратить Северный морской путь в новый двигатель роста их экономики, связать СМП с портами, судостроением, логистикой, развитием юго-востока страны", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АРКТИКА, Владивосток, ВЭФ
Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики
Кобяков: Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Руководство Южной Кореи хочет превратить Северный морской путь (СМП) в двигатель своей экономики, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
"Включается в игру в Арктике Южная Корея. Нынешнее руководство страны хочет превратить Северный морской путь в новый двигатель роста их экономики, связать СМП с портами, судостроением, логистикой, развитием юго-востока страны", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.