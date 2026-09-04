https://1prime.ru/20260904/koreja-873014536.html

Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики

Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики - 04.09.2026, ПРАЙМ

Южная Корея хочет превратить Северный морской путь в двигатель экономики

Руководство Южной Кореи хочет превратить Северный морской путь (СМП) в двигатель своей экономики, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T08:04+0300

2026-09-04T08:04+0300

2026-09-04T08:04+0300

россия

южная корея

арктика

владивосток

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873014536.jpg?1788498267

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Руководство Южной Кореи хочет превратить Северный морской путь (СМП) в двигатель своей экономики, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. "Включается в игру в Арктике Южная Корея. Нынешнее руководство страны хочет превратить Северный морской путь в новый двигатель роста их экономики, связать СМП с портами, судостроением, логистикой, развитием юго-востока страны", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

южная корея

арктика

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, южная корея, арктика, владивосток, вэф