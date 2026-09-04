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Впереди у Европы и США долговой кризис, заявил Кобяков
Впереди у Европы и США долговой кризис, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ
Впереди у Европы и США долговой кризис, заявил Кобяков
Впереди у Европы и США долговой кризис, финансирование Украины дешево Европе не обойдется, заявил на итоговом брифинге на Восточном экономическом форуме... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:36+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Впереди у Европы и США долговой кризис, финансирование Украины дешево Европе не обойдется, заявил на итоговом брифинге на Восточном экономическом форуме советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Впереди и у Европы, и у США долговой кризис. У Вашингтона федеральный долг достиг уже 40 триллионов (долларов - ред.). Финансирование Украины для Европы и рост расходов на энергию дешево Европейскому содружеству не обойдется", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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мировая экономика, финансы, европа, сша, украина, вэф
Мировая экономика, Финансы, ЕВРОПА, США, УКРАИНА, ВЭФ
Впереди у Европы и США долговой кризис, заявил Кобяков
Кобяков: впереди у Европы и США долговой кризис