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Впереди у Европы и США долговой кризис, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Впереди у Европы и США долговой кризис, заявил Кобяков
Впереди у Европы и США долговой кризис, заявил Кобяков - 04.09.2026, ПРАЙМ
Впереди у Европы и США долговой кризис, заявил Кобяков
Впереди у Европы и США долговой кризис, финансирование Украины дешево Европе не обойдется, заявил на итоговом брифинге на Восточном экономическом форуме... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:36+0300
2026-09-04T08:36+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Впереди у Европы и США долговой кризис, финансирование Украины дешево Европе не обойдется, заявил на итоговом брифинге на Восточном экономическом форуме советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Впереди и у Европы, и у США долговой кризис. У Вашингтона федеральный долг достиг уже 40 триллионов (долларов - ред.). Финансирование Украины для Европы и рост расходов на энергию дешево Европейскому содружеству не обойдется", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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мировая экономика, финансы, европа, сша, украина, вэф
Мировая экономика, Финансы, ЕВРОПА, США, УКРАИНА, ВЭФ
08:36 04.09.2026
 
Впереди у Европы и США долговой кризис, заявил Кобяков

Кобяков: впереди у Европы и США долговой кризис

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Впереди у Европы и США долговой кризис, финансирование Украины дешево Европе не обойдется, заявил на итоговом брифинге на Восточном экономическом форуме советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Впереди и у Европы, и у США долговой кризис. У Вашингтона федеральный долг достиг уже 40 триллионов (долларов - ред.). Финансирование Украины для Европы и рост расходов на энергию дешево Европейскому содружеству не обойдется", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
Мировая экономикаФинансыЕВРОПАСШАУКРАИНАВЭФ
 
 
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