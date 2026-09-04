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"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления
"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления
Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T16:55+0300
2026-09-04T16:55+0300
2026-09-04T16:56+0300
бизнес
россия
крым
керчь
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 14 сентября включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "До 14 сентября включительно для поездов "Таврия" крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляются от нее", - говорится в сообщении. Как напомнили в компании, перевозка пассажиров организована автобусами между Керчью и станциями в Крыму. Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на официальном сайте компании. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия").
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бизнес, россия, крым, керчь, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, КЕРЧЬ, Гранд сервис экспресс
"Гранд Сервис Экспресс" рассказал о движении поездов крымского направления
Поезда крымского направления продолжат ходить до и от станции Керчь-Южная до 14 сентября
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Пассажирские поезда "Таврия", курсирующие между Крымским полуостровом и городами материковой части России, продолжат следовать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 14 сентября включительно, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"До 14 сентября включительно для поездов "Таврия" крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляются от нее", - говорится в сообщении.
Как напомнили в компании, перевозка пассажиров организована автобусами между Керчью и станциями в Крыму. Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на официальном сайте компании.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия").