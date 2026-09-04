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Куба и Россия продолжают работу над созданием новых совместных проектов

Куба и Россия продолжают работу над созданием новых совместных проектов - 04.09.2026, ПРАЙМ

Куба и Россия продолжают работу над созданием новых совместных проектов

Куба и Россия продолжают работать над созданием новых совместных бизнес-проектов, недавно был одобрен ряд соглашений с российскими компаниями, заявил РИА... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T10:54+0300

2026-09-04T10:54+0300

2026-09-04T10:54+0300

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ГАВАНА, 4 сен - ПРАЙМ. Куба и Россия продолжают работать над созданием новых совместных бизнес-проектов, недавно был одобрен ряд соглашений с российскими компаниями, заявил РИА Новости вице-премьер Кубы Оскар Перес-Олива Фрага. "Есть конкретные проекты российских компаний на Кубе, и продолжается работа в координации с российскими компаниями над созданием новых проектов", - ответил Перес-Олива Фрага на вопрос агентства. Куба и Россия в последние годы развивают сотрудничество в ключевых для острова сферах, включая сельское хозяйство, транспорт, туризм, биотехнологии, фармацевтическую промышленность и образование. На Петербургском международном экономическом форуме в начале июня стало известно, что Куба и Россия работают над совместной разработкой вакцины против рака. "Недавно, в том числе, были одобрены проекты с российскими компаниями в различных секторах, не буду вдаваться в детали, но с российским бизнесом продолжается работа в разных сферах", - добавил Перес-Олива Фрага, который также занимает пост министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы. Гавана и Москва называют свои отношения стратегическими и рассчитывают расширять сферы сотрудничества, несмотря на экономические трудности на острове. После введенного США в январе нефтяного эмбарго в отношении Кубы Кремль неоднократно заявлял об ущербе, который это давление наносит кубинскому народу. В конце марта российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу из России гуманитарный груз из 100 тысяч тонн сырой нефти, предназначенный для смягчения острого дефицита топлива, вызванного американскими санкциями. На данный момент это единственная партия российской нефти, прибывшая на Кубу в 2026 году.

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