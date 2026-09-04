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Курс юаня на Мосбирже вернулся к снижению

Курс юаня на Мосбирже вернулся к снижению - 04.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже вернулся к снижению

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу днем вернулся к снижению – в район 12,8 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T17:47+0300

2026-09-04T17:47+0300

2026-09-04T18:06+0300

рынок

россия

наталья ващелюк

елена кожухова

банк россии

риком-траст

ук "первая"

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу днем вернулся к снижению – в район 12,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.25 мск снижался на 11 копеек (-0,9%), до 12,80 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,75-12,95 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,68 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 85,75 рубля. Рубль сохраняет устойчивость Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во второй половине торгов пятницы продолжает снижаться. "В начале сентября национальная валюта РФ преимущественно укрепляется. Этому способствует завершение отпускного сезона и окончание налогового периода августа. Дополнительным психологическим фактором, влияющим на динамику, остается конъюнктура нефтяного рынка: на текущей неделе цены на нефть Brent растут", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-Траст". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,40% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,33% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.26 мск снижалась на 1,3% - до 94,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,3% - до 99,2 пункта. Прогнозы На ближайшем заседании (11 сентября) Банк России, скорее всего, будет делать выбор между сохранением ключевой ставки и ее снижением на 0,25 процентного пункта, говорит Наталья Ващелюк из УК "Первая", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Снижением ключевой ставки в сентябре Банк России может "подстраховаться" от сценария, в котором временное уменьшение производственного потенциала будет сопровождаться сокращением спроса. Препятствием для снижения ключевой ставки в сентябре может стать статистика по денежным агрегатам и кредитованию, а также скорость восстановления временно выбывших производственных и логистических мощностей", - поясняет она. Минфин РФ с 7 сентября по 6 октября сокращает покупки валюты до 2,5 миллиарда рублей в день против 6,5 миллиарда в эквиваленте в предыдущий месяц, напоминает Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал". "После обновления рублем в начале сентября полугодового минимума к юаню, это должно несколько ослабить нисходящее давление на российскую валюту в ближайший месяц", - считает она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, наталья ващелюк, елена кожухова, банк россии, риком-траст, ук "первая"