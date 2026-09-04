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Курс юаня на Мосбирже снизился к рублю второй день подряд

Курс юаня на Мосбирже снизился к рублю второй день подряд - 04.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже снизился к рублю второй день подряд

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу опустился вторую сессию подряд – ниже отметки 12,8 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T21:09+0300

2026-09-04T21:09+0300

2026-09-04T21:29+0300

рынок

сша

дмитрий бабин

наталья ващелюк

"бкс мир инвестиций"

банк россии

ук "первая"

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу опустился вторую сессию подряд – ниже отметки 12,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 12 копеек и составил 12,78 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,75-12,95 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,68 рубля. Юань за рабочую неделю упал также на 12 копеек, диапазон колебаний составил 12,73-13,01 рубля. Рубль сохраняет устойчивость Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу снизился – второй день подряд. "Поддержку курсу рубля может оказывать улучшение новостного фона, связанного с геополитикой. Ранее многие покупали иностранную валюту, воспринимая ее в качестве защитного актива в условиях возросших геополитических рисков. Теперь часть таких вложений может переводиться обратно в рубли на фоне признаков активизации переговорного процесса по украинскому урегулированию", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.47 мск повышалась на 0,3% - до 95,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% - до 99,1 пункта. Прогнозы На ближайшем заседании (11 сентября) Банк России, скорее всего, будет делать выбор между сохранением ключевой ставки и ее снижением на 0,25 процентного пункта, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "В течение предстоящей недели курс доллара может составить 85-88 рублей, юаня – 12,7-13,1 рубля, евро – 98-103 рубля", - оценила она. В начале следующей недели рубль способен продолжить восстановление на фоне геополитического позитива, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В понедельник курс юаня может снизиться в область 12,5–12,7 рубля", - оценивает он.

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рынок, сша, дмитрий бабин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", банк россии, ук "первая"