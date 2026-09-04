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Курс юаня на Мосбирже снизился к рублю второй день подряд - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Курс юаня на Мосбирже снизился к рублю второй день подряд
Курс юаня на Мосбирже снизился к рублю второй день подряд - 04.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился к рублю второй день подряд
Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу опустился вторую сессию подряд – ниже отметки 12,8 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T21:09+0300
2026-09-04T21:29+0300
рынок
сша
дмитрий бабин
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
банк россии
ук "первая"
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу опустился вторую сессию подряд – ниже отметки 12,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 12 копеек и составил 12,78 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,75-12,95 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,68 рубля. Юань за рабочую неделю упал также на 12 копеек, диапазон колебаний составил 12,73-13,01 рубля. Рубль сохраняет устойчивость Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу снизился – второй день подряд. "Поддержку курсу рубля может оказывать улучшение новостного фона, связанного с геополитикой. Ранее многие покупали иностранную валюту, воспринимая ее в качестве защитного актива в условиях возросших геополитических рисков. Теперь часть таких вложений может переводиться обратно в рубли на фоне признаков активизации переговорного процесса по украинскому урегулированию", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.47 мск повышалась на 0,3% - до 95,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% - до 99,1 пункта. Прогнозы На ближайшем заседании (11 сентября) Банк России, скорее всего, будет делать выбор между сохранением ключевой ставки и ее снижением на 0,25 процентного пункта, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "В течение предстоящей недели курс доллара может составить 85-88 рублей, юаня – 12,7-13,1 рубля, евро – 98-103 рубля", - оценила она. В начале следующей недели рубль способен продолжить восстановление на фоне геополитического позитива, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В понедельник курс юаня может снизиться в область 12,5–12,7 рубля", - оценивает он.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынок, сша, дмитрий бабин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", банк россии, ук "первая"
Рынок, США, Дмитрий Бабин, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", Банк России, УК "Первая"
21:09 04.09.2026 (обновлено: 21:29 04.09.2026)
 
Курс юаня на Мосбирже снизился к рублю второй день подряд

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,8 рубля второй день подряд

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу опустился вторую сессию подряд – ниже отметки 12,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 12 копеек и составил 12,78 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,75-12,95 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,68 рубля.
Юань за рабочую неделю упал также на 12 копеек, диапазон колебаний составил 12,73-13,01 рубля.

Рубль сохраняет устойчивость

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу снизился – второй день подряд.
"Поддержку курсу рубля может оказывать улучшение новостного фона, связанного с геополитикой. Ранее многие покупали иностранную валюту, воспринимая ее в качестве защитного актива в условиях возросших геополитических рисков. Теперь часть таких вложений может переводиться обратно в рубли на фоне признаков активизации переговорного процесса по украинскому урегулированию", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.47 мск повышалась на 0,3% - до 95,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% - до 99,1 пункта.

Прогнозы

На ближайшем заседании (11 сентября) Банк России, скорее всего, будет делать выбор между сохранением ключевой ставки и ее снижением на 0,25 процентного пункта, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая", рассуждая о факторах курсообразования рубля.
"В течение предстоящей недели курс доллара может составить 85-88 рублей, юаня – 12,7-13,1 рубля, евро – 98-103 рубля", - оценила она.
В начале следующей недели рубль способен продолжить восстановление на фоне геополитического позитива, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В понедельник курс юаня может снизиться в область 12,5–12,7 рубля", - оценивает он.
 
РынокСШАДмитрий БабинНаталья Ващелюк"БКС Мир инвестиций"Банк РоссииУК "Первая"
 
 
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