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LinkedIn подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России

LinkedIn подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России - 04.09.2026, ПРАЙМ

LinkedIn подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России

Американская соцсеть для нетворкинга LinkedIn подала две заявки на регистрацию в России товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T17:13+0300

2026-09-04T17:13+0300

2026-09-04T17:13+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Американская соцсеть для нетворкинга LinkedIn подала две заявки на регистрацию в России товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, в сентябре компания подала заявки на регистрацию своего логотипа, а также словесного знака "Linkedin". Действие исключительного права продлится до сентября и июня 2035 года соответственно. Роскомнадзор 17 ноября 2016 года на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ. Такая мера была объяснена тем, что соцсеть не исполняла закон о хранении персональных данных россиян.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, роспатент, роскомнадзор