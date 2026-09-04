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LinkedIn подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России
LinkedIn подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России - 04.09.2026, ПРАЙМ
LinkedIn подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России
Американская соцсеть для нетворкинга LinkedIn подала две заявки на регистрацию в России товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T17:13+0300
2026-09-04T17:13+0300
2026-09-04T17:13+0300
бизнес
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Американская соцсеть для нетворкинга LinkedIn подала две заявки на регистрацию в России товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, в сентябре компания подала заявки на регистрацию своего логотипа, а также словесного знака "Linkedin". Действие исключительного права продлится до сентября и июня 2035 года соответственно.
Роскомнадзор 17 ноября 2016 года на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ. Такая мера была объяснена тем, что соцсеть не исполняла закон о хранении персональных данных россиян.
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бизнес, технологии, россия, роспатент, роскомнадзор
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Роспатент, Роскомнадзор
LinkedIn подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России
LinkedIn подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Американская соцсеть для нетворкинга LinkedIn подала две заявки на регистрацию в России товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, в сентябре компания подала заявки на регистрацию своего логотипа, а также словесного знака "Linkedin". Действие исключительного права продлится до сентября и июня 2035 года соответственно.
Роскомнадзор 17 ноября 2016 года на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ. Такая мера была объяснена тем, что соцсеть не исполняла закон о хранении персональных данных россиян.