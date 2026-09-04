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Литва инвестирует 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Литва инвестирует 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных
Литва инвестирует 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных - 04.09.2026, ПРАЙМ
Литва инвестирует 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных
Литва до 2030 года инвестирует около 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных, сообщает литовская телерадиокомпания LRT. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:38+0300
2026-09-04T10:38+0300
газ
литва
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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Литва до 2030 года инвестирует около 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных, сообщает литовская телерадиокомпания LRT. "В целях обеспечения бесперебойной работы главных больниц страны во время различных чрезвычайных ситуаций до 2030 года планируется инвестировать около 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных", - говорится в сообщении. По словам премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса, реорганизацию больниц для ускорения подготовки медицинских учреждений к чрезвычайным ситуациям планируется финансировать из фонда обороны. "Крепкие стены, потолки, сколько нужно арматуры, сколько нужно бетона – это строительство совершенно иного характера, потому что это укрепленные учреждения… Оборона не заканчивается только на дронах, танках и наших военных мощностях… мы должны думать и о внутренней безопасности", – приводит телерадиокомпания слова премьера. По словам Синкявичюса, первые литовские клиники уже в этом году должны подписать договор подряда на строительство. При разработке проектов проводятся консультации с израильскими экспертами в области здравоохранения и безопасности, планируется, что операционные будут построены к 2030 году.
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192
40
192
40
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газ, литва
Газ, ЛИТВА
10:38 04.09.2026
 
Литва инвестирует 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных

LRT: Литва до 2030 года вложит 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных

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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Литва до 2030 года инвестирует около 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных, сообщает литовская телерадиокомпания LRT.
"В целях обеспечения бесперебойной работы главных больниц страны во время различных чрезвычайных ситуаций до 2030 года планируется инвестировать около 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных", - говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса, реорганизацию больниц для ускорения подготовки медицинских учреждений к чрезвычайным ситуациям планируется финансировать из фонда обороны.
"Крепкие стены, потолки, сколько нужно арматуры, сколько нужно бетона – это строительство совершенно иного характера, потому что это укрепленные учреждения… Оборона не заканчивается только на дронах, танках и наших военных мощностях… мы должны думать и о внутренней безопасности", – приводит телерадиокомпания слова премьера.
По словам Синкявичюса, первые литовские клиники уже в этом году должны подписать договор подряда на строительство. При разработке проектов проводятся консультации с израильскими экспертами в области здравоохранения и безопасности, планируется, что операционные будут построены к 2030 году.
 
ГазЛИТВА
 
 
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