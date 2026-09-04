https://1prime.ru/20260904/litva-873023794.html
Литва инвестирует 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных
Литва инвестирует 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных - 04.09.2026, ПРАЙМ
Литва инвестирует 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных
Литва до 2030 года инвестирует около 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных, сообщает литовская телерадиокомпания LRT. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:38+0300
2026-09-04T10:38+0300
2026-09-04T10:38+0300
газ
литва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873023794.jpg?1788507533
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Литва до 2030 года инвестирует около 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных, сообщает литовская телерадиокомпания LRT.
"В целях обеспечения бесперебойной работы главных больниц страны во время различных чрезвычайных ситуаций до 2030 года планируется инвестировать около 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных", - говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса, реорганизацию больниц для ускорения подготовки медицинских учреждений к чрезвычайным ситуациям планируется финансировать из фонда обороны.
"Крепкие стены, потолки, сколько нужно арматуры, сколько нужно бетона – это строительство совершенно иного характера, потому что это укрепленные учреждения… Оборона не заканчивается только на дронах, танках и наших военных мощностях… мы должны думать и о внутренней безопасности", – приводит телерадиокомпания слова премьера.
По словам Синкявичюса, первые литовские клиники уже в этом году должны подписать договор подряда на строительство. При разработке проектов проводятся консультации с израильскими экспертами в области здравоохранения и безопасности, планируется, что операционные будут построены к 2030 году.
литва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, литва
Литва инвестирует 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных
LRT: Литва до 2030 года вложит 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных
МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Литва до 2030 года инвестирует около 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных, сообщает литовская телерадиокомпания LRT.
"В целях обеспечения бесперебойной работы главных больниц страны во время различных чрезвычайных ситуаций до 2030 года планируется инвестировать около 300 миллионов евро в оборудование подземных операционных", - говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса, реорганизацию больниц для ускорения подготовки медицинских учреждений к чрезвычайным ситуациям планируется финансировать из фонда обороны.
"Крепкие стены, потолки, сколько нужно арматуры, сколько нужно бетона – это строительство совершенно иного характера, потому что это укрепленные учреждения… Оборона не заканчивается только на дронах, танках и наших военных мощностях… мы должны думать и о внутренней безопасности", – приводит телерадиокомпания слова премьера.
По словам Синкявичюса, первые литовские клиники уже в этом году должны подписать договор подряда на строительство. При разработке проектов проводятся консультации с израильскими экспертами в области здравоохранения и безопасности, планируется, что операционные будут построены к 2030 году.