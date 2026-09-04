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"Уральские локомотивы" сделали новый поезд "Финист-Премиум" - 04.09.2026, ПРАЙМ
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"Уральские локомотивы" сделали новый поезд "Финист-Премиум"
"Уральские локомотивы" сделали новый поезд "Финист-Премиум" - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Уральские локомотивы" сделали новый поезд "Финист-Премиум"
Завод "Уральские локомотивы" сделал новый поезд "Финист-Премиум" с комнатой для переговоров и мини-кухней, сообщила головная компания предприятия группа... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:00+0300
2026-09-04T11:00+0300
бизнес
россия
москва
нижний новгород
"синара"
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Завод "Уральские локомотивы" сделал новый поезд "Финист-Премиум" с комнатой для переговоров и мини-кухней, сообщила головная компания предприятия группа "Синара". "Уральские локомотивы" уже производит поезда "Финист" серии ЭС104, работающие на постоянном токе, и двухсистемные серии ЭС105, работающие на постоянном и переменном токе. "Синара" весной 2026 года анонсировала появление "Финиста" в премиум-комплектации с пассажирскими креслами повышенного класса комфорта и улучшенным интерьером. "Скоростной электропоезд "Финист-Премиум" направлен на испытания… Новый двухсистемный "Финист-Премиум" серии ЭС105, производства завода "Уральские локомотивы", предназначен для межрегиональных перевозок дальностью до 700 километров", - говорится в сообщении. Вагоны "Финист-Премиум" представлены в двух классах - "Турист" или "Бизнес". Они различаются материалом и компоновкой сидений. "В вагоне "Бизнес" дополнительно обустроены зона для переговоров и видеоконференций, а также мини-кухня", - говорится в сообщении. Все сиденья оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов. Обеспечен доступ Wi-Fi. Есть система микроклимата в вагонах с обеззараживанием воздуха. Состав оснащен подъемниками для маломобильных граждан. "Финист-Премиум" в базовой комплектации состоит из пяти вагонов общей вместимостью 311 посадочных мест. Испытания будут проходить на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. "Помимо тестов на испытательном кольце "Финист-Премиум" пройдет обкатку на участке пути общего пользования Москва - Нижний Новгород - Москва. Здесь особое внимание будет уделено проверке тягового оборудования при переключении питания поезда от контактной сети с постоянного на переменный ток и обратно", - пишет компания.
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бизнес, россия, москва, нижний новгород, "синара"
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, "Синара"
11:00 04.09.2026
 
"Уральские локомотивы" сделали новый поезд "Финист-Премиум"

"Уральские локомотивы" сделали новый поезд с комнатой для переговоров и мини-кухней

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Завод "Уральские локомотивы" сделал новый поезд "Финист-Премиум" с комнатой для переговоров и мини-кухней, сообщила головная компания предприятия группа "Синара".
"Уральские локомотивы" уже производит поезда "Финист" серии ЭС104, работающие на постоянном токе, и двухсистемные серии ЭС105, работающие на постоянном и переменном токе. "Синара" весной 2026 года анонсировала появление "Финиста" в премиум-комплектации с пассажирскими креслами повышенного класса комфорта и улучшенным интерьером.
"Скоростной электропоезд "Финист-Премиум" направлен на испытания… Новый двухсистемный "Финист-Премиум" серии ЭС105, производства завода "Уральские локомотивы", предназначен для межрегиональных перевозок дальностью до 700 километров", - говорится в сообщении.
Вагоны "Финист-Премиум" представлены в двух классах - "Турист" или "Бизнес". Они различаются материалом и компоновкой сидений.
"В вагоне "Бизнес" дополнительно обустроены зона для переговоров и видеоконференций, а также мини-кухня", - говорится в сообщении.
Все сиденья оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов. Обеспечен доступ Wi-Fi. Есть система микроклимата в вагонах с обеззараживанием воздуха. Состав оснащен подъемниками для маломобильных граждан. "Финист-Премиум" в базовой комплектации состоит из пяти вагонов общей вместимостью 311 посадочных мест.
Испытания будут проходить на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке.
"Помимо тестов на испытательном кольце "Финист-Премиум" пройдет обкатку на участке пути общего пользования Москва - Нижний Новгород - Москва. Здесь особое внимание будет уделено проверке тягового оборудования при переключении питания поезда от контактной сети с постоянного на переменный ток и обратно", - пишет компания.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАНИЖНИЙ НОВГОРОД"Синара"
 
 
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