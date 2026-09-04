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Юань притормозил в росте относительно рубля около 1,5-годовых максимумов

Юань притормозил в росте относительно рубля около 1,5-годовых максимумов - 04.09.2026, ПРАЙМ

Юань притормозил в росте относительно рубля около 1,5-годовых максимумов

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей по инерции протестировал психологический уровень 13 рублей. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T22:08+0300

2026-09-04T22:08+0300

2026-09-04T22:08+0300

мнения аналитиков

рынок

китай

ормузский пролив

алексей заботкин

минфин

банк россии

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей по инерции протестировал психологический уровень 13 рублей.Однако после сильного роста юаня на прошлой неделе (на 56 копеек или на 4,5%) волатильность курса снизилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,73-13,01 рубля за юань. То есть валюта КНР обновила максимум с февраля 2025 года, но затем сползла вниз.Курс юаня рос два дня на неделе и снижался три. В итоге китайская валюта подешевела за неделю после трех недель роста.Поддержка рублю пришла от его технической перепроданности. Рубль коррекционно компенсировал потери предыдущих недель. При этом ему на помощь пришел Минфин, заявивший об ощутимом сокращении в сентябре покупок валюты в рамках бюджетного правила.Психологическая поддержка рублю продолжила приходить и от дорожающей нефти, цена которой впервые в августе превысила отметку 97,5 доллара за баррель марки Brent на фоне сохранения напряженности в Ормузском проливе.Стоимость валюты на денежном рынке осталась невысокой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,4% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,3% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,33 - +0,40%.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 12 копеек и составил 12,78 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 99 копеек до 86,59 рубля, а евро - на 89 копеек до 100,57 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 8,3 тысячи рублей.Юань осторожно попытался подрастиКитайская валюта в первой половине недели консолидировалась, пытаясь по инерции еще подрасти и обновила полуторагодовой максимум около 13,01 рубля. Однако затем рост затормозился и началась коррекция курса вниз.Игроки рынка анализировали значимые для рубля новости. В частности, ЦБ РФ заявил, что поддержание ценовой стабильности в России останется целью его денежно-кредитной политики (ДКП) при любом развитии событий как в российской, так и в мировой экономике.Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ сузилось, дальнейшие решения будут диктоваться исходя из цели вернуться к таргету по инфляции. При этом Банк России на сегодняшний день не ведет дискуссии о публикации прогнозного курса рубля, но может вернуться к этому вопросу в 2028 году, сообщил зампред.ПрогнозыВо второй половине недели курс юаня к рублю активно снижался, корректируя предыдущий рост от многомесячных максимумов. Свою роль в укреплении рубля сыграло сообщение Минфина РФ о том, что с 7 сентября по 6 октября ведомство купит валюту и золото по бюджетному правилу на 55,6 миллиарда рублей, по 2,5 миллиарда рублей в день. В августе покупки составляли 6,5 миллиарда.ЦБ РФ во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Таким образом, покупки валюты регулятором на рынке упадут с 5,92 миллиарда до 1,92 миллиарда рублей в день (-68%).Таким образом, рубль уже с начала следующей недели получает поддержку в виде существенного сокращения покупок валюты регулятором. Это, на фоне дорогой нефти, может удержать курс юаня на Мосбирже в диапазоне 12,5-13 рублей с попытками рублевых "быков" увести курс к нижней его границе.Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм".

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мнения аналитиков, рынок, китай, ормузский пролив, алексей заботкин, минфин, банк россии