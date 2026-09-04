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Глава МЭА назвал прекращение поставок газа из России шоком для экономики - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Глава МЭА назвал прекращение поставок газа из России шоком для экономики
Глава МЭА назвал прекращение поставок газа из России шоком для экономики - 04.09.2026, ПРАЙМ
Глава МЭА назвал прекращение поставок газа из России шоком для экономики
Прекращение поставок российского газа в Европу и проблемы с поставками через Ормузский пролив стали крупнейшим шоком для мировой экономики, заявил в пятницу... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:48+0300
2026-09-04T14:51+0300
газ
россия
европа
ормузский пролив
турция
фатих бироль
мэа
ес
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СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Прекращение поставок российского газа в Европу и проблемы с поставками через Ормузский пролив стали крупнейшим шоком для мировой экономики, заявил в пятницу глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. "Еще 5 лет назад мы имели две главных мировых артерии для поставок энергоресурсов - газопроводы из Западной Сибири в Европу и Ормузский пролив, через который из Азии поступали нефть, газ, удобрения. Теперь обе этих артерии не эксплуатируются, в результате на мировых рынках ощущается колоссальный шок, который медленно, но верно сказывается на международной экономике", - заявил журналистам Бироль на презентации отчета о состоянии турецкой энергетической политики в Стамбуле. Глава МЭА отметил, что цены на энергоресурсы выросли, а многие страны пересмотрели свою энергетическую политику и стратегии, а также список партнеров. Бироль выразил уверенность, что сейчас формируется новый энергетический рынок. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в августе заявил, что европейские страны просят Турцию на фоне нехватки газа о поставках любого газа, кроме российского. Он отмечал, что Европа поставила себя в сложное положение, отказавшись от газа из РФ. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
европа
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газ, россия, европа, ормузский пролив, турция, фатих бироль, мэа, ес
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Ормузский пролив, ТУРЦИЯ, Фатих Бироль, МЭА, ЕС
14:48 04.09.2026 (обновлено: 14:51 04.09.2026)
 
Глава МЭА назвал прекращение поставок газа из России шоком для экономики

Глава МЭА Бироль назвал прекращение поставок газа из России шоком для мировой экономики

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СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Прекращение поставок российского газа в Европу и проблемы с поставками через Ормузский пролив стали крупнейшим шоком для мировой экономики, заявил в пятницу глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"Еще 5 лет назад мы имели две главных мировых артерии для поставок энергоресурсов - газопроводы из Западной Сибири в Европу и Ормузский пролив, через который из Азии поступали нефть, газ, удобрения. Теперь обе этих артерии не эксплуатируются, в результате на мировых рынках ощущается колоссальный шок, который медленно, но верно сказывается на международной экономике", - заявил журналистам Бироль на презентации отчета о состоянии турецкой энергетической политики в Стамбуле.
Глава МЭА отметил, что цены на энергоресурсы выросли, а многие страны пересмотрели свою энергетическую политику и стратегии, а также список партнеров.
Бироль выразил уверенность, что сейчас формируется новый энергетический рынок.
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в августе заявил, что европейские страны просят Турцию на фоне нехватки газа о поставках любого газа, кроме российского. Он отмечал, что Европа поставила себя в сложное положение, отказавшись от газа из РФ.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
ГазРОССИЯЕВРОПАОрмузский проливТУРЦИЯФатих БирольМЭАЕС
 
 
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