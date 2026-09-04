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Глава МЭА назвал прекращение поставок газа из России шоком для экономики
Глава МЭА назвал прекращение поставок газа из России шоком для экономики - 04.09.2026, ПРАЙМ
Глава МЭА назвал прекращение поставок газа из России шоком для экономики
Прекращение поставок российского газа в Европу и проблемы с поставками через Ормузский пролив стали крупнейшим шоком для мировой экономики, заявил в пятницу... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:48+0300
2026-09-04T14:48+0300
2026-09-04T14:51+0300
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СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Прекращение поставок российского газа в Европу и проблемы с поставками через Ормузский пролив стали крупнейшим шоком для мировой экономики, заявил в пятницу глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. "Еще 5 лет назад мы имели две главных мировых артерии для поставок энергоресурсов - газопроводы из Западной Сибири в Европу и Ормузский пролив, через который из Азии поступали нефть, газ, удобрения. Теперь обе этих артерии не эксплуатируются, в результате на мировых рынках ощущается колоссальный шок, который медленно, но верно сказывается на международной экономике", - заявил журналистам Бироль на презентации отчета о состоянии турецкой энергетической политики в Стамбуле. Глава МЭА отметил, что цены на энергоресурсы выросли, а многие страны пересмотрели свою энергетическую политику и стратегии, а также список партнеров. Бироль выразил уверенность, что сейчас формируется новый энергетический рынок. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в августе заявил, что европейские страны просят Турцию на фоне нехватки газа о поставках любого газа, кроме российского. Он отмечал, что Европа поставила себя в сложное положение, отказавшись от газа из РФ. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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газ, россия, европа, ормузский пролив, турция, фатих бироль, мэа, ес
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Ормузский пролив, ТУРЦИЯ, Фатих Бироль, МЭА, ЕС
Глава МЭА назвал прекращение поставок газа из России шоком для экономики
Глава МЭА Бироль назвал прекращение поставок газа из России шоком для мировой экономики
СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Прекращение поставок российского газа в Европу и проблемы с поставками через Ормузский пролив стали крупнейшим шоком для мировой экономики, заявил в пятницу глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"Еще 5 лет назад мы имели две главных мировых артерии для поставок энергоресурсов - газопроводы из Западной Сибири в Европу и Ормузский пролив, через который из Азии поступали нефть, газ, удобрения. Теперь обе этих артерии не эксплуатируются, в результате на мировых рынках ощущается колоссальный шок, который медленно, но верно сказывается на международной экономике", - заявил журналистам Бироль на презентации отчета о состоянии турецкой энергетической политики в Стамбуле.
Глава МЭА отметил, что цены на энергоресурсы выросли, а многие страны пересмотрели свою энергетическую политику и стратегии, а также список партнеров.
Бироль выразил уверенность, что сейчас формируется новый энергетический рынок.
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в августе заявил, что европейские страны просят Турцию на фоне нехватки газа о поставках любого газа, кроме российского. Он отмечал, что Европа поставила себя в сложное положение, отказавшись от газа из РФ.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.