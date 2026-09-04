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В МИД прокомментировали угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации - 04.09.2026, ПРАЙМ
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В МИД прокомментировали угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации
В МИД прокомментировали угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации - 04.09.2026, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации
Тема угроз Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации будет рассматриваться в Совете Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T22:18+0300
2026-09-04T22:18+0300
общество
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владимир зеленский
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Тема угроз Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации будет рассматриваться в Совете Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Президент России Владимир Путин во вторник назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства. "Тема (угроз Зеленского - ред.) будет рассматриваться в Совете Безопасности... Тут вариантов быть не может. В какой форме и когда это произойдет, решит наше постоянное представительство при ООН. Там профессионалы высшей категории, поэтому все будет сделано", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда". Дипломат подчеркнула, что эта тема касается не только России, но и всего мира: российскими маршрутами пользуются зарубежные авиаперевозчики, а на борту самолетов, перелетающих через страну, могут находиться граждане других государств. "Неужели западным странам, которые спонсируют киевский режим, судьба своих граждан настолько безразлична?" - задалась вопросом дипломат. Захарова также сообщила, что Россия направила срочное обращение генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуану Карлосу Саласару, заявив решительный протест в связи с действиями киевского режима и категорически отвергнув уведомления украинских властей о якобы небезопасности воздушного пространства РФ. Глава Минтранса Андрей Никитин в среду заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Киева в отношении гражданской авиации в небе России.
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общество , киев, владимир зеленский, мария захарова, владимир путин, оон, мид рф, мид
Общество , Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Владимир Путин, ООН, МИД РФ, МИД
22:18 04.09.2026
 
В МИД прокомментировали угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации

Захарова: тема угроз Зеленского в отношении гражданской авиации будет рассмотрена в СБ ООН

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Тема угроз Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации будет рассматриваться в Совете Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент России Владимир Путин во вторник назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства.
"Тема (угроз Зеленского - ред.) будет рассматриваться в Совете Безопасности... Тут вариантов быть не может. В какой форме и когда это произойдет, решит наше постоянное представительство при ООН. Там профессионалы высшей категории, поэтому все будет сделано", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".
Дипломат подчеркнула, что эта тема касается не только России, но и всего мира: российскими маршрутами пользуются зарубежные авиаперевозчики, а на борту самолетов, перелетающих через страну, могут находиться граждане других государств.
"Неужели западным странам, которые спонсируют киевский режим, судьба своих граждан настолько безразлична?" - задалась вопросом дипломат.
Захарова также сообщила, что Россия направила срочное обращение генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуану Карлосу Саласару, заявив решительный протест в связи с действиями киевского режима и категорически отвергнув уведомления украинских властей о якобы небезопасности воздушного пространства РФ.
Глава Минтранса Андрей Никитин в среду заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Киева в отношении гражданской авиации в небе России.
 
ОбществоКиевВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВладимир ПутинООНМИД РФМИД
 
 
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