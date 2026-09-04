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"Газпром" в этом году доведет резерв газа в ПХГ до рекорда - 04.09.2026, ПРАЙМ
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"Газпром" в этом году доведет резерв газа в ПХГ до рекорда
"Газпром" в этом году доведет резерв газа в ПХГ до рекорда - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" в этом году доведет резерв газа в ПХГ до рекорда
"Газпром" в текущем году доведет оперативный резерв газа в российских подземных газовых хранилищах (ПХГ) до нового исторического рекорда — 73,296 миллиарда... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:58+0300
2026-09-04T14:02+0300
газ
россия
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в текущем году доведет оперативный резерв газа в российских подземных газовых хранилищах (ПХГ) до нового исторического рекорда — 73,296 миллиарда кубометров, заявил глава компании Алексей Миллер. "Мы ведем с вами работу по развитию подземных хранилищ. В этом году "Газпром" выведет оперативный резерв газа в подземных хранилищах на уровень 73 миллиарда 296 миллионов кубометров. И это, как вы знаете, будет новым историческим рекордом для газовой отрасли России", — приводятся его слова в сообщении компании.К настоящему моменту российские подземные хранилища газа уже заполнены на 90% от целевого объема, а к началу отопительного сезона они будут полностью готовы, сообщил глава компании. "Сейчас российские подземки наполнены уже на 90% от целевого объема. А к началу отопительного сезона, как всегда у нас принято, они, конечно же, будут полные", — приведены слова Миллера в сообщении "Газпрома" на платформе "Макс".Таким образом, подготовка к зиме идет по плану, и компания уверенно движется к установлению нового рекорда по запасам газа.
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газ, россия, алексей миллер, газпром
Газ, РОССИЯ, Алексей Миллер, Газпром
12:58 04.09.2026 (обновлено: 14:02 04.09.2026)
 
"Газпром" в этом году доведет резерв газа в ПХГ до рекорда

Миллер: "Газпром" в этом году доведет резерв газа в ПХГ до нового рекорда

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в текущем году доведет оперативный резерв газа в российских подземных газовых хранилищах (ПХГ) до нового исторического рекорда — 73,296 миллиарда кубометров, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Мы ведем с вами работу по развитию подземных хранилищ. В этом году "Газпром" выведет оперативный резерв газа в подземных хранилищах на уровень 73 миллиарда 296 миллионов кубометров. И это, как вы знаете, будет новым историческим рекордом для газовой отрасли России", — приводятся его слова в сообщении компании.
К настоящему моменту российские подземные хранилища газа уже заполнены на 90% от целевого объема, а к началу отопительного сезона они будут полностью готовы, сообщил глава компании.
"Сейчас российские подземки наполнены уже на 90% от целевого объема. А к началу отопительного сезона, как всегда у нас принято, они, конечно же, будут полные", — приведены слова Миллера в сообщении "Газпрома" на платформе "Макс".
Таким образом, подготовка к зиме идет по плану, и компания уверенно движется к установлению нового рекорда по запасам газа.
 
ГазРОССИЯАлексей МиллерГазпром
 
 
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