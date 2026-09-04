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Миллер рассказал о работе над дальневосточным маршрутом поставок газа
Миллер рассказал о работе над дальневосточным маршрутом поставок газа - 04.09.2026, ПРАЙМ
Миллер рассказал о работе над дальневосточным маршрутом поставок газа
Работа над дальневосточным маршрутом поставок газа идет четко по плану, этот экспортный газопровод в Китай будет запущен в январе 2027 года, заявил глава... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:34+0300
2026-09-04T13:34+0300
2026-09-04T14:01+0300
газ
россия
китай
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Работа над дальневосточным маршрутом поставок газа идет четко по плану, этот экспортный газопровод в Китай будет запущен в январе 2027 года, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности."А в январе 2027 года, очень скоро, через несколько месяцев, мы с вами введем новый экспортный газопровод в Китай – "дальневосточный" маршрут. И я хочу отметить, что работа ведется четко по плану и строго в соответствии с принятыми нами обязательствами по контракту", - приводятся его слова в сообщении компании.Дальневосточный маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. В 2025 году Россия и Китай договорились увеличить мощность этого газопровода с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.
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Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Миллер, Газпром
Миллер рассказал о работе над дальневосточным маршрутом поставок газа
Миллер: дальневосточный газопровод в Китай запустят в январе 2027 года