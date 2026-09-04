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Поставки газа по "Силе Сибири" в 2026 году ставят новые суточные рекорды

Поставки газа по "Силе Сибири" в 2026 году ставят новые суточные рекорды - 04.09.2026, ПРАЙМ

Поставки газа по "Силе Сибири" в 2026 году ставят новые суточные рекорды

Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в 2026 году, как и в предыдущие годы, ставят новые суточные рекорды, сообщил глава компании Алексей Миллер на... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:34+0300

2026-09-04T13:34+0300

2026-09-04T13:34+0300

газ

россия

алексей миллер

газпром

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в 2026 году, как и в предыдущие годы, ставят новые суточные рекорды, сообщил глава компании Алексей Миллер на совещании в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. "Мы успешно развиваем сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в этом году, так же как и в предыдущие годы, ставят новые суточные рекорды", - приведены слова Миллера в сообщении "Газпрома" на платформе "Макс".

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газ, россия, алексей миллер, газпром, газопровод "сила сибири"