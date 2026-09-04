Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки газа по "Силе Сибири" в 2026 году ставят новые суточные рекорды - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/miller-873034428.html
Поставки газа по "Силе Сибири" в 2026 году ставят новые суточные рекорды
Поставки газа по "Силе Сибири" в 2026 году ставят новые суточные рекорды - 04.09.2026, ПРАЙМ
Поставки газа по "Силе Сибири" в 2026 году ставят новые суточные рекорды
Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в 2026 году, как и в предыдущие годы, ставят новые суточные рекорды, сообщил глава компании Алексей Миллер на... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T13:34+0300
2026-09-04T13:34+0300
газ
россия
алексей миллер
газпром
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873034428.jpg?1788518090
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в 2026 году, как и в предыдущие годы, ставят новые суточные рекорды, сообщил глава компании Алексей Миллер на совещании в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. "Мы успешно развиваем сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в этом году, так же как и в предыдущие годы, ставят новые суточные рекорды", - приведены слова Миллера в сообщении "Газпрома" на платформе "Макс".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, алексей миллер, газпром, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, Алексей Миллер, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
13:34 04.09.2026
 
Поставки газа по "Силе Сибири" в 2026 году ставят новые суточные рекорды

Миллер: поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в 2026 году ставят новые рекорды

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в 2026 году, как и в предыдущие годы, ставят новые суточные рекорды, сообщил глава компании Алексей Миллер на совещании в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
"Мы успешно развиваем сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в этом году, так же как и в предыдущие годы, ставят новые суточные рекорды", - приведены слова Миллера в сообщении "Газпрома" на платформе "Макс".
 
ГазРОССИЯАлексей МиллерГазпромГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала