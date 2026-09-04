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РЭА Минэнерго зафиксировало снижение уровня опасности на угольных шахтах - 04.09.2026, ПРАЙМ
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РЭА Минэнерго зафиксировало снижение уровня опасности на угольных шахтах
РЭА Минэнерго зафиксировало снижение уровня опасности на угольных шахтах - 04.09.2026, ПРАЙМ
РЭА Минэнерго зафиксировало снижение уровня опасности на угольных шахтах
Российское энергетическое агентство (РЭА) Минэнерго России зафиксировало снижение уровня опасности в угольных шахтах в первом полугодии, сообщило агентство. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T16:03+0300
2026-09-04T16:06+0300
нтс
ростехнадзор
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российское энергетическое агентство (РЭА) Минэнерго России зафиксировало снижение уровня опасности в угольных шахтах в первом полугодии, сообщило агентство. "За январь-июнь 2026 года максимальная оценка показателя опасности (риска) аварий на шахте, учитывающая девять различных рисков, снижена по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая же тенденция наблюдается по наиболее опасному фактору - обрушению горных пород", - сообщило РЭА. Такие результаты анализа обобщенных данных представил замруководителя департамента аналитики по сегменту в области угольной, торфяной промышленности Александр Литвинов на заседании экспертов рабочей группы НТС "Добыча угля и повышение безопасности ведения горных работ" в Минэнерго. Литвинов отметил, что в первом полугодии не было шахт с высокой оценкой рисков аварий, а также снизилась опасность из-за человеческого фактора. Таким образом, принимаемые ведомствами и угольными компаниями меры позволяют минимизировать предпосылки к авариям и нанесению вреда жизни и здоровью, возникновению экономических потерь, отметили в РЭА. Эксперты РЭА Минэнерго России проводят такой анализ каждые полгода с опорой на рекомендации Ростехнадзора.️ Итоги анализа будут представлены правительству и президенту России.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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нтс, ростехнадзор
НТС, Ростехнадзор
16:03 04.09.2026 (обновлено: 16:06 04.09.2026)
 
РЭА Минэнерго зафиксировало снижение уровня опасности на угольных шахтах

РЭА Минэнерго зафиксировало снижение уровня опасности в угольных шахтах в первом полугодии

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Российское энергетическое агентство (РЭА) Минэнерго России зафиксировало снижение уровня опасности в угольных шахтах в первом полугодии, сообщило агентство.
"За январь-июнь 2026 года максимальная оценка показателя опасности (риска) аварий на шахте, учитывающая девять различных рисков, снижена по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая же тенденция наблюдается по наиболее опасному фактору - обрушению горных пород", - сообщило РЭА.
Такие результаты анализа обобщенных данных представил замруководителя департамента аналитики по сегменту в области угольной, торфяной промышленности Александр Литвинов на заседании экспертов рабочей группы НТС "Добыча угля и повышение безопасности ведения горных работ" в Минэнерго.
Литвинов отметил, что в первом полугодии не было шахт с высокой оценкой рисков аварий, а также снизилась опасность из-за человеческого фактора. Таким образом, принимаемые ведомствами и угольными компаниями меры позволяют минимизировать предпосылки к авариям и нанесению вреда жизни и здоровью, возникновению экономических потерь, отметили в РЭА.
Эксперты РЭА Минэнерго России проводят такой анализ каждые полгода с опорой на рекомендации Ростехнадзора.️ Итоги анализа будут представлены правительству и президенту России.
 
НТСРостехнадзор
 
 
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